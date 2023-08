Seja consciente ao usar a água no período de estiagem

População é a maior aliada na preservação deste bem; Caesb seleciona dicas para evitar desperdício e garantir o abastecimento

O período de estiagem está no ar e deve se prolongar até outubro. O volume de água dos reservatórios que abastecem a capital federal está dentro do nível de normalidade para o período, mas a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) sugere cuidados simples e que podem ser seguidos por todos para a preservação da água.

“A segurança hídrica que temos é fruto de uma série de investimentos feitos pela Caesb nos últimos anos, mas é essencial que a população seja a principal aliada na preservação deste recurso”, defende o diretor de operação e manutenção da companhia, Carlos Eduardo Pereira.

A Caesb trabalha de forma ininterrupta para garantir a segurança hídrica no DF, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. A companhia se preparou para o enfrentamento do período de estiagem com o aumento da sua capacidade de produção de água nos sistemas Bananal (700 l/s), Lago Paranoá (700 l/s), Gama (320 l/s) e Corumbá (1.400 l/s), totalizando um incremento de 3.120 l/s.

Investimentos

Desde 2019, a Caesb já investiu R$ 1,193 bilhão (até junho deste ano) com o objetivo de garantir o fornecimento e a qualidade da água captada de cinco subsistemas produtores e que abastecem mais de 99% da população do DF, somando aproximadamente 3 milhões de habitantes.

Nos últimos 12 meses, a companhia produziu 265.354 milhões de metros cúbicos de água, monitorada e testada regularmente em seus laboratórios próprios, após passar pelas 13 estações de tratamento de água (ETAs), incluindo a ETA Corumbá, e distribuída por uma extensa malha de tubulações de mais de 9.778 quilômetros por toda a extensão do DF.

O resultado de todos esses investimentos permitiu à Caesb atingir as metas de universalização constantes do Marco Legal do Saneamento, que prevê atender 99% da população com água potável e coletar e tratar 90% dos esgotos produzidos pelos imóveis até 2033. A companhia está se preparando para ampliar os serviços prestados, com a previsão de investir mais R$ 2,8 bilhões no período de 2023 a 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dicas de consumo consciente

→ Aproveite a limpeza semestral da caixa-d´água ou reservatório do imóvel e verifique o funcionamento da boia, da tampa e da própria estrutura, evitando desperdício de água. Veja como fazer a higienização da caixa d´água

→ Corrija vazamentos imediatamente. Caso observe vazamentos no cavalete (estrutura onde o hidrômetro é instalado) ou antes desse equipamento, acione a Caesb pelos canais oficiais (app, site ou central de atendimento 115). Existem vários testes que podem ser feitos

→ Alguns sistemas de reutilização de água podem ser usados para descargas de vasos sanitários, lavagem de veículos ou de calçadas. Preserve a água reservada em caso de interrupção programada. Lembre-se de tampar os reservatórios para evitar contaminação

→ Ao se ausentar, sempre deixe fechados todos os registros e as torneiras do imóvel. Caso falte água na sua região, a medida previne o desperdício e possíveis danos à sua residência ou comércio

→ Feche a torneira, mesmo que tenha sido aberta por outra pessoa. Ensine as crianças a utilizarem apenas o necessário para higiene das mãos e escovar os dentes

→ Troque as torneiras antigas por modelos de pressão ou com sensores, que chegam a reduzir o consumo de água em 40%. Outra solução é instalar arejadores de vazão dos bicos das torneiras. Os arejadores misturam ar na água, gerando a sensação de mais volume. A economia pode cegar a 75%

→ Substitua os vasos sanitários por equipamentos com duplo acionamento (3 litros para dejetos líquidos e 6 para sólidos). Nos mictórios, válvulas automáticas e sensores geram uma economia de até 50% de água.

Com informações da Agência Brasília