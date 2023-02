Segurança para os foliões é tema de nova campanha 

Redes sociais da SSP apresentam cards e vídeos sobre respeito às diferenças, combate à violência de gênero e cuidados no trânsito

A partir desta quinta-feira (16), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) movimenta as redes sociais, com uma campanha de conscientização para o Carnaval do Distrito Federal. São cards e vídeos com temáticas sobre o respeito à diversidade, combate à violência de gênero, cuidados no trânsito – com ênfase no alerta de que álcool e direção não combinam – e saúde nos dias de folia. A pasta segue a orientação da campanha Carnaval da Paz, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na última semana.

Cuidado no trânsito é um dos temas principais | Arte: SSP

O material foi produzido com a colaboração das polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran) e Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). “Vamos encaminhar este material também para os organizadores de blocos e administrações regionais, para atingirmos o maior público possível [de pessoas], pois, além de dicas e orientações, tivemos a preocupação de incluir os canais de denúncia, se for necessário utilizar”, explica o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

O respeito à mulher é um tema explorado no vídeo gravado pela delegada Carolina Litran, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (Deam I). “Busquei abordar o problema e focar principalmente no que fazer em casos de abuso e violência”, conta a gestora. Ela especificou os canais de denúncia, que, para esses casos, podem ser feitas por meio do telefone 197 ou no Denúncia Online.

Ocorrências

Os registros de ocorrência podem ser efetuados em qualquer delegacia nas regiões administrativas, nas unidades dedicadas ao atendimento da mulher – a Deam I fica na Asa Sul e a Deam II está localizada no centro de Ceilândia -, ou, ainda, por meio da Maria da Penha Online.

Outro enfoque foi o respeito à diversidade. Além do vídeo, gravado com a responsável pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin), delegada Angela Santos, foram confeccionados cards sobre a temática. Os crimes cometidos contra esse público também podem ser registrados nas delegacias e de forma online.

Segurança

Com objetivo de chamar atenção do folião quanto à segurança, o material produzido junto à PMDF apresenta cuidados necessários para evitar furtos de celulares, em veículos e no trânsito, envolvendo também dicas de segurança com as crianças.

O vídeo gravado com o porta-voz da corporação, major Raphael Broocke, ressalta a importância da identificação dos pequenos foliões e sobre o que eles devem fazer, caso se percam. “Buscar ajuda de um agente de segurança é a orientação ideal – policial, bombeiro ou agente -, pois ele terá meios mais eficazes de buscar contato com a família da criança”, alerta.

Hidrate-se

A contribuição do CBMDF tem como foco o alerta para as pessoas se manterem hidratadas, independentemente do horário. A orientação também tem enfoque nas crianças. Outra orientação é para os ambulantes. “É importante evitar improvisos, principalmente em relação à rede elétrica, para resguardar a integridade física do público em geral”, explica o representante da corporação, tenente Wendel Demétrius.

Com informações da Agência Brasília