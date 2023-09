Segurança define planejamento para 7 de Setembro

O documento, definido sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP), prevê ações sistematizadas

A partir de reuniões de alinhamento com a participação de representantes de órgãos federais e locais, e com levantamentos de inteligência, o Protocolo de Operações Integradas (POI), para o desfile cívico de 7 de Setembro foi concluído. O documento, definido sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP), prevê ações sistematizadas que visam a manutenção da ordem pública e a segurança dos participantes, de edifícios públicos e das autoridades presentes no evento.

Além do reforço do policiamento em toda região central, com empenho de tropas especializadas, haverá intervenções no trânsito e o fechamento da Esplanada dos Ministérios, para circulação de veículos, na quarta-feira (6) – dia anterior ao desfile. Linhas de revistas serão distribuídas pelos acessos à área do desfile, que terá arquibancadas e palanques com entradas exclusivas para autoridades e público em geral. O acesso à Praça dos Três Poderes será restrito, e prédios públicos serão protegidos por gradis. Equipes de atendimentos de emergência e combate a incêndios atuarão no local, e a 5ª Delegacia de Polícia terá reforço no efetivo.

Como apoio às equipes, a região será monitorada por meio de imagens de câmeras, drones e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). O alto-comando da segurança pública do Distrito Federal e representantes de órgãos de segurança federais estarão no local, o que facilitará a tomada de decisões de forma mais célere, por meio do Gabinete de Mobilização Institucional. O objetivo é promover a ordem pública e social, coordenar as atividades administrativas e acompanhar o desfile. A formação do gabinete foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF), na quinta-feira (31/8).

Também será proibido acessar a Esplanada portando objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e outros materiais que coloquem em risco a segurança do público presente. Fica igualmente restrita a utilização de drones sem autorização no espaço aéreo local.

“Elaboramos um material detalhado, com base em informações dos setores de inteligência e sob a chancela de todos os envolvidos, o que mostra a integração que já faz parte de nossas ações. Além do efetivo escalado para atuar no local, teremos equipes de sobreaviso. O objetivo é garantir que essa celebração ocorra de forma pacífica e segura”, afirma o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “O planejamento prevê, ainda, a possibilidade de ajustes e mobilização para atuação em diferentes cenários, caso seja necessário.”

Trânsito

A PMDF e o Departamento de Trânsito do DF (Detran) coordenarão o bloqueio de vias e o trânsito na região central. A partir das 21h de quarta-feira (6), será proibido o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios. O bloqueio será entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar. A partir das 6h de quinta-feira (7), o trecho entre o 1º Grupamento do CBMDF, passando pela L4 Sul, até as proximidades da Ponte JK (sentido Plano Piloto – Lago Sul), estará suspenso para abrigar os veículos blindados que participarão do desfile.

As vias N3 e S2 terão trânsito livre, assim como o Buraco do Tatu (ligação entre Asa Sul e Norte, próximo à Catedral). Ambulantes cadastrados poderão acessar o local destinado para vendas entre as 21h e as 23h50. Após esse horário, será feita a retirada de veículos não autorizados da Esplanada.

Durante o evento, as equipes de fiscalização do Detran farão o controle do trânsito para promover a fluidez, coibir as irregularidades e garantir a segurança. Desta forma, é imprescindível que a população esteja atenta às orientações dos agentes de segurança e de trânsito.

“Orientamos a população a estar atenta e evitar a região neste período. No mais, estamos trabalhando para que o trânsito seja impactado o mínimo possível”, ressalta o comandante de Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Edvã Sousa.

A reabertura das vias será feita após a dispersão do público, mediante avaliação de cenário por parte das autoridades de trânsito.

Linhas de revista

Os policiais farão, ainda, revistas pessoais nos acessos à Esplanada pelo público em geral, que ocorrerá na via S1, lateral da Catedral e escadarias dos ministérios – as quatro primeiras no lado sul e as três primeiras do norte (sentido Rodoviária – Praça dos Três Poderes). As unidades especializadas das PMDF – como Cavalaria, BPCães e Bope – e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), como Divisão de Operações Especiais (DOE) e Divisão de Operações Aéreas (DOA), estarão de prontidão para atuar.

A revista pessoal, procedimento importante para a segurança do público, será realizada em pontos estratégicos. De acordo com o comandante do Departamento de Operações (DOP) da PMDF Alcenor dos Santos, haverá, também, revistas pessoais nas proximidades do evento e, eventualmente, em meio ao público, caso seja necessário. “Vamos fazer abordagens com foco na retirada de objetos que possam comprometer a segurança, a exemplo de objetos perfurocortantes, como facas e canivetes”, ressalta.

Cidade Policial

Para facilitar a atuação, as forças de segurança terão como base a estrutura da Cidade Policial, que será montada ao lado do Museu da República. No local, que servirá como ponto de apoio aos agentes de segurança, haverá os comandos móveis das corporações. Imagens de drones e das câmeras localizadas no comando móvel da PMDF vão contribuir com o policiamento.

A Delegacia Móvel da PCDF estará na Cidade Policial, onde será possível fazer o registro de ocorrências policiais e bloqueio de celulares roubados ou furtados, por meio do programa Fora da Rede. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) estará no local com os institutos de Identificação (II) – que servirá para identificação de pessoas, em casos da não apresentação de documentação pessoal em abordagens – e de Criminalística (IC), onde será possível realizar exames toxicológicos. As equipes trabalharão por meio da Unidade Técnica de Atendimento Móvel (Utam), um contêiner que é deslocado por um caminhão para atuar em ações itinerantes do governo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também atuará na prevenção de incêndios e contará com equipes de militares especializados em atendimento pré-hospitalar, circulando entre o público para uma resposta mais rápida em caso de necessidade.

Os bombeiros utilizarão, ainda, a Plataforma de Observação Elevada (POE), com câmeras de alta resolução e alcance acopladas, para melhor observação da movimentação do público. A plataforma possui cinco câmeras superiores, que podem chegar a 15 metros de altura, sendo três fixas, uma térmica – que capta imagens por meio de calor – e uma giratória. Há também seis câmeras ao redor da viatura, que podem ser utilizadas para capturar imagens em planos inferiores.

Haverá o emprego da viatura de Atendimento de Múltiplas Vítimas (AMV). Com ela, é possível atender um número maior de vítimas com primeiros socorros e resposta rápida, em casos necessários. Também haverá o reforço do efetivo que atende as chamadas do 193, para maior celeridade de envio de viaturas e pronto atendimento, se necessário.

A corporação atuará por meio do Comando Móvel, da Plataforma de Observação e de viaturas em pronto emprego, em conjunto com a Secretaria de Saúde do DF (SES), por meio do Samu. O objetivo é atender pessoas que não necessitem de serviços médicos de maior complexidade, além de proporcionar um atendimento mais rápido e eficiente a quem necessitar. De toda forma, os militares poderão ser acionados por meio do 193 a qualquer momento.

O CBMDF recomenda, em caso de sol forte e temperaturas elevadas, o uso de roupas leves, protetor solar, bonés ou chapéus. Também é aconselhável ingerir bastante água. Equipes da corporação estarão em diferentes pontos da Esplanada e poderão ser acionadas, além de viaturas para pronto atendimento a emergências pré-hospitalares, incêndio e salvamento.

Estacionamentos

O público que se deslocar até o desfile com veículo poderá utilizar os estacionamentos dos anexos dos ministérios, dos setores de Autarquias, Bancário e Comercial. Os condutores deverão estacionar somente em locais permitidos, pois haverá fiscalização por parte dos órgãos de trânsito.

Os ônibus dos participantes do desfile terão espaço reservado no estacionamento da Praça da Cidadania, ao lado do Teatro Nacional.

O Detran fará fiscalizações rotineiras em apoio operacional à PMDF. A aeronave da instituição será empregada para contribuir com a fluidez de trânsito, que poderá ser alterado conforme necessidade. A equipe de atuação semafórica estará de prontidão, caso seja necessário fazer alguma intervenção na área central.

O Eixão do Lazer funcionará normalmente, ou seja, estará fechado para veículos e liberado para circulação de pedestres.

Espaço para crianças perdidas

Haverá uma tenda entre os dois primeiros ministérios, próximos à Catedral, para direcionamento de crianças perdidas. Conselheiros tutelares e servidores da Vara da Infância e Juventude (VIJ) e forças de segurança estarão no local. É importante que pais e responsáveis identifiquem as crianças.

Aplicativos e táxis

A plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto estará reservada para fluxo de passageiros que optarem por transporte por aplicativo ou táxis. Para aqueles que utilizarem o Metrô, os vagões estarão funcionando uma hora antes do usual, a partir das 6h.

Itens proibidos

→ Fogos de artifício e similares

→ Armas em geral

→ Apontador a laser ou similares

→ Artefatos explosivos

→ Sprays e aerossóis

→ Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

→ Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

→ Garrafas de vidro e latas

→ Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

→ Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

→ Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

→ Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

→ Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da Operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF.

*Com informações da Agência Brasília