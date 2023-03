Segundo semestre terá concurso para professor substituto

Em fase de elaboração, o processo seletivo terá duração de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período

No segundo semestre deste ano será lançado o edital do Processo Seletivo Simplificado Complementar visando à contratação temporária de professores substitutos para a rede pública de ensino do DF. Os profissionais atuarão em diversas áreas, entre as disciplinas de português, matemática, biologia, Libras e inglês. Os classificados formarão um banco de reserva de docentes para atender as necessidades de reposição de professores durante o ano de 2024, podendo a seleção ser prorrogada por mais um ano.

De acordo com a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação (SEE), Ana Paula Aguiar, a expectativa é que as provas sejam realizadas em outubro, já que a vigência da última seleção vai até dezembro deste ano.

Na oportunidade, foram selecionados 83 mil professores. “Os classificados ficam em um catálogo à disposição da Secretaria de Educação e são acionados toda vez que há a necessidade de substituir algum professor da carreira”, explica a gestora.

Substituições

Ana Paula lembra que cerca de 3 mil docentes ficam fora das salas de aula todos os anos para assumir cargos de diretores, vice-diretores, supervisores e vice-supervisores de ensino das 700 unidades educacionais existentes no DF. Além desses, há ainda os professores que se afastam por licença ou férias. Em todos esses casos são necessárias as substituições.

“A prova tem o mesmo grau de dificuldade que a aplicada aos efetivos, pois queremos sempre manter boa a qualidade do ensino disponibilizada aos nossos alunos”, reforça Ana Paula. Atualmente há um concurso em andamento para professores efetivos. “O objetivo é que, quando esses professores tomarem posse, não haja mais a necessidade da contratação de professores temporários”, detalha Ana Paula.

Com informações da Agência Brasília