Segundo ciclo do RenovaDF forma mais 1.378 alunos

Durante três meses, os participantes se capacitaram em auxiliar de manutenção e recuperaram equipamentos públicos

Mais 1.378 pessoas se formaram no RenovaDF, programa de qualificação profissional promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF). A solenidade de formatura ocorreu na manhã desta sexta-feira (21) no Ginásio de Esportes do Cruzeiro, com a presença de autoridades e a entrega dos certificados de conclusão.

“Nós acreditamos que a capacitação é o caminho para que as pessoas possam ter acesso às vagas que estão no mercado de trabalho”, afirmou a vice-governadora do DF, Celina Leão, que representou o governador Ibaneis Rocha. “Nos alegra ver hoje a formatura dessas pessoas, que não só se capacitam, mas ajudam a deixar a nossa cidade limpa e organizada e aprendem uma profissão”, completou.

Com a conclusão da nova turma, já são mais de 2,6 mil pessoas só neste ano com o diploma de capacitação em auxiliar de manutenção da construção civil. A expectativa é de que sejam qualificadas mais de 10 mil pessoas até o fim do ano.

“É a sensação de que o nosso dever está sendo feito e que a gente consegue transformar a vida das pessoas com qualificação profissional com dignidade e oportunidade para todos”, definiu o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

Durante três meses, os alunos se qualificaram e recuperaram equipamentos públicos da cidade. Desde a criação, em 2021, o programa qualificou mais de 11 mil pessoas, passou por 18 cidades e reformou 1.500 equipamentos públicos da capital federal.

Oportunidade de transformação

A formanda Welaine Alves Ribeiro, 33 anos, viu no programa uma chance de recomeçar. Mãe de quatro filhos e desempregada, ela estava com ansiedade e depressão. “Eu chorava todo dia caçando emprego”, lembrou. Ao conseguir uma vaga no RenovaDF, voltou a sustentar a família e a enxergar um futuro melhor. “Aprendi a pintura e pretendo, agora, pintar a minha casa. Foi muito bom”, contou.

Foram duas tentativas de inscrição até Andressa Sena, 32, conquistar a tão aguardada vaga na capacitação profissional. Para ela, foi mais do que uma qualificação, mais uma transformação de vida. “Me desenvolvi emocionalmente também. Me deu uma nova visão de vida”, revelou.

Uma das mais jovens entre os formandos, Vitória Silva, 19, disse que pretende dar continuidade aos estudos na área de construção civil. “Nunca me imaginei nesse ramo, mas foi muito legal. Gostei bastante e quero fazer a minha faculdade nesta área”, adiantou.

O instrutor Gabriel Pires dos Santos, 20, é um exemplo de que é possível conseguir a inserção no mercado de trabalho. Após se destacar em um dos ciclos do RenovaDF no ano passado, ele foi convidado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) para dar aulas no 2° Ciclo. “Foi muito gratificante para mim. Eu fui aluno e hoje estou como instrutor. Algo assim faz uma diferença total na nossa vida”, classificou.

Programa de capacitação

O projeto tem foco na qualificação profissional de pessoas desempregadas e em vulnerabilidade social na área de construção civil. As aulas são ministradas em espaços públicos, como praças, parques infantis, quadras poliesportivas e campos de gramado sintético.

O curso tem duração total de 240 horas, divididas em três etapas de 80 horas cada. Em cada uma das fases, o candidato tem direito a uma bolsa no valor de um salário mínimo. Recebe, ainda, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais, além do uniforme do programa.

Atualmente, o 3º ciclo de 2023 está nas ruas com 2,5 mil aprendizes. O próximo ciclo, que teve as inscrições encerradas na quinta-feira (20), contará com mais 2 mil alunos. Ao todo, o ano de 2023 terá seis ciclos.

Com informações da Agência Brasília