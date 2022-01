Segunda-feira (31) sem energia em sete regiões do DF

Desligamento é temporário em áreas de Brazlândia, Asa Norte, Gama, Riacho Fundo II, Guará, Sobradinho e São Sebastião

A semana começa com desligamento programado de energia em sete regiões do Distrito Federal. Asa Norte, Brazlândia, Gama, Riacho Fundo II, Guará, Sobradinho e São Sebastião receberão serviços de melhoria na rede elétrica.

Na Asa Norte, serão dois serviços diferentes: das 9h às 12h, a substituição de jumper deixa sem energia a SCLRN 716 e a SCRN 714/715; e, das 9h às 16h30, o recondutoramento de rede interrompe o fornecimento na 716 Norte.

Para poda de árvores, haverá desligamento no Núcleo Rural Alexandre Gusmão (Gleba 2, chácaras 224 e 225), em Brazlândia, das 9h às 16h; e no Núcleo Rural Sobradinho, em Sobradinho, afetando a chácara 10, das 9h às 13h, e as chácaras 4 a 6, no horário de 13h às 17h.

Em São Sebastião, três serviços serão feitos, todos começando às 9h30, deixando sem energia algumas localidades do Morro da Cruz. Para implantação de um poste, será feito desligamento nas chácaras 4, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 e 31, até 14h30. E até as 16h30, serão afetadas as chácaras 103, 145, Barbosa, Boa Esperança, Gomes, Janaína, Raimundo e Santo Antônio, para substituição de rede, e as chácaras 42, 44 e 46 e o Setor Habitacional Crixá (rua 1, blocos A, C, E, G, H, I e O), para recondutoramento de rede.

No mesmo horário, o Setor Oeste do Gama passará por compactação de rede e, com isso, ficam sem energia as quadras 23 e 33, as entrequadras 23/26, 23/27, 30/33 e a área especial 20/23.

Para recondutoramento de rede, o serviço será interrompido nas QNs 5A, 7C, 7D, 7E e 7F do Riacho Fundo II, com previsão de religar a energia às 16h30.

No Guará, a substituição de jumper deixa sem energia os blocos E, G e I da QE 2 e os conjuntos D, F e I ao M, além dos blocos E, G, H e O, da QI 2, das 9h às 12h30. E a substituição de isolador interrompe o fornecimento nos conjuntos F e H ao L da QE 54, das 13h às 16h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília