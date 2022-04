Segunda escola bilíngue Libras e português escrito será no Plano Piloto

Localizado na Quadra SGAS 912, módulos 43 a 48, o terreno tem 120.000 m² e a área a ser contemplada pelas benfeitorias é de 1.624,52 m²

O Plano Piloto irá abrigar a segunda unidade da Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português Escrito. A novidade foi dada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, que publicou o edital de licitação para a reforma das instalações do espaço onde irá funcionar.

Localizado na Quadra SGAS 912, módulos 43 a 48, o terreno tem 120.000 m² e a área a ser contemplada pelas benfeitorias é de 1.624,52 m². Esta será a segunda escola pública do tipo no DF. A primeira fica em Taguatinga.

O valor estimado da obra é de R$ 4.845.784,51. A abertura para o recebimento das propostas está marcada para o próximo dia 13 de junho, às 10h. Após a conclusão do processo licitatório e a assinatura da ordem de serviço, a previsão é de seis meses para a conclusão da obra.

Os serviços a serem contratados incluem impermeabilização dos espaços, adequação do sistema contra incêndio, reformas das redes hidrossanitária, elétrica e de telefonia, entre outros.

O compromisso de instalar a escola bilíngue foi selado em uma reunião no dia 18 de agosto de 2021, no Palácio do Planalto, entre a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, e a primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro. A iniciativa tem como objetivo implementar o ensino bilíngue no Plano Piloto e, em médio prazo, transformar a escola em um espaço que também vai proporcionar atividades de lazer, cultura e esporte.

A nova unidade também receberá materiais, mobiliário e equipamentos necessários para o seu funcionamento.

*Com informações da Agência Brasília