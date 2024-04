Segunda edição de curso para prevenir ataques em ambiente escolar tem inscrições abertas

A promoção da cultura de paz nas escolas é realizada, no Distrito Federal, pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), se trata da segunda oficina sobre Evento com Agressor Ativo em Ambiente Escolar. O curso é destinado a toda comunidade escolar do DF.

O curso é organizado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), por meio da Assessoria Especial de Cultura da Paz, e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento Escolar (Bope).

A segunda capacitação será oferecida nos turnos matutino e vespertino aos interessados e as vagas são limitadas. Podem se inscrever escolas públicas e privadas pelo link.

A primeira formação aconteceu em março e reuniu 250 profissionais. O objetivo é fornecer orientações e informações aos profissionais das unidades escolares para agirem de maneira eficaz e segura em possíveis casos de ataques de agressores ativos e, com isso, promover ambientes mais seguros que garantam a finalidade educacional, pedagógica e integrativa que toda unidade escolar deve desempenhar.

A chefe da Assessoria Especial de Cultura da Paz da SEE-DF, Ana Beatriz Goldstein, ressalta a importância do evento, que ocorre na semana do Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência na Escola, celebrado em 7 de abril. “Estamos trabalhando para sermos referência em cultura da paz a nível nacional”, diz Ana Beatriz.

Assessoria de paz

A implementação de medidas preventivas contra ataques em escolas desempenha um papel crucial na construção de um ambiente seguro. Estratégias como a criação de programas de conscientização sobre saúde mental e a promoção de um ambiente inclusivo podem ajudar a prevenir potenciais ameaças. A colaboração estreita entre Educação e Segurança é essencial para criar uma rede de apoio que promova a segurança emocional e física, cultivando um ambiente onde todos se sintam respeitados e protegidos. Nesse contexto, foi criada a Assessoria Especial de Cultura da Paz (AECP), vinculada à SEE-DF para a condução dos trabalhos da Comissão Permanente Pela Paz nas Escolas (CPPE).

Serviço

2ª Oficina sobre Evento com Agressor Ativo em Ambiente Escolar

Link de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-m9q8mSAI8K2vuRqzBL8t1X7IVgN7oEjKzUZDNbd-YYlCg/viewform

Data: quarta-feira (10), das 9h às 12h, e das 14h às 17h

Local: Instituto Federal de Brasília (IFB) – Campus Ceilândia, QNN 26

Vagas: 120 por turno

*Com informações da Agência Brasília