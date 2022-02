Secretário é designado a esclarecer dúvidas do TCDF sobre licitação de leitos

O órgão de fiscalização encontrou irregularidades no processo licitatório e travou as negociações. A medida tem retardado a reabertura do setor de eventos

Com o total de ocupação de leitos de UTI voltada para adultos em 100%, na manhã desta terça-feira (22), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que designou ao secretário de Saúde do DF (SES-DF), General Pafiadache, que acompanhe as mudanças exigidas pelo Tribunal de Contas no edital de licitação para a criação dos novos quartos específicos para o tratamento da covid-19.

O órgão de fiscalização encontrou irregularidades no processo licitatório e travou as negociações. A medida tem retardado a reabertura do setor de eventos, que mesmo vendo a taxa de transmissão da covid-19 diminuindo, tem o aumento de leitos como prerrogativa do governo para a volta de entretenimento pago na capital federal.

“Pedimos ao general juntamente com a equipe técnica que visitasse o tribunal para prestar todos os esclarecimentos e esperamos que num prazo mais rápido o tribunal dê uma determinação para que a gente possa seguir na licitação ou que seja refeito o edital de acordo com as normas. Queremos trabalhar em parceria com o tribunal, exatamente para que tenha essa solução e possa voltar para dentro da normalidade. Já estamos avançando com a redução da taxa de transmissão, mas nós precisamos avançar na condição dos leitos de atendimento para abrir os eventos e trazer normalidade à nossa cidade”, comentou Ibaneis Rocha.

Nesta terça, foi contabilizado uma unidade de terapia intensiva (UTIs) vaga, de acordo com o sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 6h25.

São 105 leitos ocupados e cinco aguardando liberação. Entretanto, outros dez leitos estão bloqueados. Ao todo, um leito neonatal no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) está vago. Não há vagas nas demais unidades públicas de saúde.

A lista de espera na rede pública de saúde tem oito pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19.

Diferente dos leitos públicos a rede privada está com sua taxa de ocupação em 74,66%. São 112 leitos de UTI Covid-19 preenchidos, e 37 disponíveis. A taxa de ocupação de UTI para crianças também atingiu os 100%, segundo a última atualização do sistema, às 19h55 desta quarta.

Novas UPAs

O governador Ibaneis Rocha inaugurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia, na manhã desta terça. Durante a solenidade, o chefe do Executivo local anunciou que deve construir novas unidades. “Temos mais duas UPAs que serão licitadas, na Estrutural e no Guará. Com isso pretendemos atender 30 mil pessoas nas sete que foram abertas, chegando a 40 mil com as outras duas que serão construídas. Isso é um projeto de reforço na saúde. Temos várias UBSs que serão lançadas a licitação para reforçar a atenção básica. Nosso projeto pra saúde é consistente. Foi abalado pela pandemia, mas seguimos firme. Precisamos, o tempo todo, buscar melhorias e agilidade”, revelou.

A unidade fechou um pacote de sete UPAs entregues, iniciadas em setembro de 2021. O DF soma agora 13 unidades. “A população de Brazlândia tem sido atendida em todos os seus pleitos. Estamos reformando a rodoviária, entregamos uma escola lindíssima e vamos entregar a Praça da Bíblia”, disse o governador.

Com o investimento de R$ 7,2 milhões em obras e equipamentos, foi entregue à população do Distrito Federal . A UPA de Brazlândia finaliza a série de entregas de UPAs que foram um dos compromissos assumidos por Ibaneis. As entregas forma reforçando consideravelmente a atenção à saúde no DF com sete novas unidades, que contava até então com apenas seis unidades desse tipo e

O investimento total nas sete unidades atinge aproximadamente R$ 51 milhões em obras e equipamentos, além da contratação de cerca de mil profissionais. O valor foi repassado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao IGESDF.