Secretário diz que vacinas não usadas serão remanejadas

Durante a coletiva sobre as ações do Governo do Distrito Federal (GDF) de combate à pandemia, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, frisou que nenhuma dose das vacinas será perdida em decorrência do término do prazo de validade. Rocha explicou que caso as pessoas deixem de comparecer para a vacinação, sem justificativa, essas doses serão remanejadas.

O secretario explicou ainda que algumas pessoas não compareceram para se vacinar contra a Covid-19 por terem recebido a vacina contra a gripe. Nesses casos, as vacinas contra a Covid serão reservadas.

Profissionais da saúde e da educação

A possibilidade das vacinas passarem do prazo de validade entrou em pauta após os secretários da Saúde, Osnei Okumoto, e da Casa Civil terem enfatizado o número de abstenções com relação aos profissionais da educação. Esse índice representou 22% do grupo alvo da vacinação.

Entre os profissionais de saúde que atuam no serviço público, 28.572 receberam a primeira dose, representando 87,7% do grupo, e 26.034 receberam a segunda dose, representando 79,9% do total de servidores.

Rocha deu ênfase à queda do número mensal de profissionais da Saúde que foram contaminados pelo coronavírus. Antes do início da vacinação, em média, 735 profissionais de saúde contraíam a doença todo mês. Após a vacinação, esse número caiu para 379.

Quantidade de vacinas por grupo

O secretário explicou que, no decorrer desta semana, foram reservadas 10 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para os profissionais de Saúde, outras 70 mil para as pessoas que apresentam comorbidades, 2.701 para os profissionais de segurança e 2.083 para os funcionários de aeroportos.