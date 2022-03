Secretaria de Saúde é autorizada a formar banco de médicos contra covid

São 100 vagas para os profissionais da saúde, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, mediante contratação temporária, pelo período inicial de 12 (doze) meses

A Secretaria de Economia do Distrito Federal publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (3), a autorização para a realização do Processo Seletivo Simplificado visando à formação de mais um banco de médicos para reforçar as equipes no enfrentamento à COVID-19.

São 100 vagas para os profissionais da saúde, com carga horária de 20 horas semanais, mediante contratação temporária, pelo período inicial de 12 meses. Fica autorizada também a previsão de cadastro reserva igual a 50% do número de vagas autorizadas.

A medida é fundamentada no Decreto nº 40.416, de 24 de Janeiro de 2020, que declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal e autorizou a adoção de todas as medidas administrativas necessárias à contenção da epidemia. A Secretaria de Saúde ficará responsável pela realização do Processo Seletivo Simplificado.

De acordo com o texto, o provimento das vagas estará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira no exercício, devendo existir adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a contratação se dará conforme a necessidade, a urgência e o agravamento da situação da pandemia no Distrito Federal.

O Edital do processo seletivo será apreciado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.