Secretaria de Saúde do DF usa meme para campanha de vacinação

O objetivo principal da Secretaria de Saúde é fazer com que a população complete o esquema vacinal contra a covid-19

O filme da Barbie, um dos mais esperados deste ano, será lançado nesta quinta-feira (20), e a Secretaria de Saúde do DF está de olho na internet e viu que tudo relacionado à boneca está viralizando. Por isso, criou uma campanha para incentivar a vacinação.

“Anda, Barbie! Vamos vacinar!”, diz o post compartilhando nos perfis da SES-DF. O objetivo principal é fazer com que a população complete o esquema vacinal contra a covid-19.

Para isso, a UBS 1, na Asa Sul, está realizando a vacinação em drive-thru exclusiva para maiores de 18 anos. O local pode ser procurado por quem deseja receber a primeira dose, a segunda dose, dose de reforço ou quarta dose (segunda dose de reforço).

Os interessados em se imunizar devem comparecer ao local com documento de identidade com foto, CPF e cartão de vacina. Caso seja a primeira dose, um cartão de vacinação será produzido na hora, para as demais, é importante ter o documento. O local estará funcionando de segunda a sexta, das 18h às 22h.

Também estará disponível a vacina contra a gripe.