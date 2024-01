Secretaria de Saúde amplia oferta de hemodiálise no DF

O procedimento remove impurezas e excesso de líquido do sangue com o uso de uma máquina. Cada sessão dura, em média, quatro horas

A Secretaria de Saúde (SES-DF) ampliou a oferta do serviço de hemodiálise aos usuários da capital federal. Foi divulgado na última sexta-feira (12) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), página 42, o termo aditivo ao contrato com o Instituto Brasiliense de Nefrologia (Ibrane) para aumentar de 192 para 216 o total de pacientes atendidos.

“Trabalhamos para agilizar o atendimento de pacientes crônicos que precisam comparecer a clínicas conveniadas da saúde complementar. Nosso objetivo é garantir o melhor tratamento e a qualidade de vida para quem precisa do serviço”, destaca a secretária de saúde, Lucilene Florêncio. Agoro são 1.355 vagas no total, sendo 938 por meio de contratos com a rede de saúde suplementar e 417 no Hospital de Base, Hospital Universitário de Brasília e nos hospitais regionais de Sobradinho, Taguatinga, Gama, Santa Maria e Asa Norte.

A hemodiálise é uma das formas de tratamento a pacientes com falência da função renal. O procedimento remove impurezas e excesso de líquido do sangue com o uso de uma máquina. Cada sessão dura, em média, quatro horas. A terapia pode ser necessária a pessoas com deficiência renal crônica quanto a vítimas de doenças que possam comprometer a função renal.

A SES-DF também conta com 844 vagas de diálise peritonial – outra técnica que traz como principal vantagem a realização na própria residência do paciente, com o uso de um equipamento ligado a um cateter. “A decisão sobre a modalidade escolhida deve ser discutida com o médico nefrologista, que irá considerar os riscos e benefícios de cada método”, explica a gerente de Serviços de Internação da pasta, Raquel Mesquita.

O acesso aos serviços ocorre por meio de qualquer unidade da SES-DF, havendo a organização das listas de prioridades pelo Complexo Regulador do DF.