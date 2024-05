Secretaria de Obras assume a construção das ciclovias do DF

O Distrito Federal conta com 687,12 km de extensão de malha cicloviária, isso faz dela a segunda maior do país, atrás apenas de São Paulo. A Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF (SODF) assumiu o projeto de interligação dos trajetos, em apoio à Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).

“Esta será uma ação parceira entre as duas pastas. A Semob segue responsável pelo planejamento e elaboração da política e dos projetos de ciclomobilidade do DF. A Secretaria de Obras, por sua vez, será responsável pela execução das obras que darão funcionalidade às ciclovias existentes”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

Desde 2019, o GDF já construiu 220,52 km de ciclovias e investiu mais de R$ 27 milhões. Hoje, 30 regiões administrativas contam com algum trecho de malha cicloviária.

“O Governo do Distrito Federal trabalha integradamente. Essa é uma determinação do governador Ibaneis Rocha. É mais adequado e mais produtivo que todas as obras sejam centralizadas numa secretaria que já tem atribuição e competência da realização desses projetos estruturantes no Distrito Federal”, ressalta Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade. “Por isso entendemos que, por mais que a Semob detenha a competência da política de ciclomobilidade, a execução de obras é mais adequada ao perfil desempenhado pela Secretaria de Obras”, complementa.

O primeiro passo dessa parceria será fazer a interligação das ciclovias existentes. “A falta de conexão entre uma ciclovia e outra é uma demanda constante dos ciclistas”, afirma Gonçalves. “Os serviços devem ser iniciados no segundo semestre pela região do Plano Piloto e serão executados pela Novacap”, adianta.

A legislação em vigor estabelece que devem ser previstas ciclovias, ciclofaixas e infraestrutura cicloviária em todos os projetos de obras de construção, ampliação ou adequação de vias públicas, trechos urbanos das rodovias e estradas em fase de construção executadas pelo Governo do Distrito Federal. No Corredor Eixo Oeste, o projeto prevê a implantação de ciclovias em todo o trajeto do Sol Nascente ao Eixo Monumental e ao Terminal Asa Sul.

“Já temos ciclovias concluídas em parte da avenida Hélio Prates, no boulevard sobre o túnel Rei Pelé, nas pistas internas da Octogonal e em toda a extensão do Setor Policial. Quando o corredor estiver concluído, teremos cerca de 40 km de ciclovias interligando o Sol Nascente ao Eixo Monumental”, destaca o secretário.

*Com informações da Agência Brasília