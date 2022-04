Secretaria de Educação apura distribuição de cartilha que critica Bolsonaro

Material foi distribuído por professor de sociologia no Cean e critica o Governo Federal.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal apura a distribuição de cartilha com críticas ao presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Em Nota Oficial divulgada na quarta-feira (27), a pasta informou que o material foi distribuído no Centro de Ensino Médio da Asa Norte (CEAN), localizado na 607 Norte em Brasília.

O órgão informou ainda que o responsável pela divulgação do conteúdo foi um professor de Sociologia e que o caso já foi encaminhado para investigação da Corregedoria.

O material foi distribuído sem a aprovação da direção da escola, da Coordenação Regional de Ensino nem da Subsecretaria de Ensino Básico.

A íntegra do conteúdo da Nota Oficial está disponível no site da Secretaria de Educação.