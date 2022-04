Secretaria de Cultura apresenta vasta agenda para a comemoração do Aniversário de Brasília

Para celebrar mais um ano de fundação da capital, o projeto “Sorria, Brasília” irá oferecer agendas culturais em vários espaços artísticos do Distrito Federal

Por Gabriel de Sousa

Depois de dois anos sem a realização de comemorações por conta da pandemia de covid-19, um projeto organizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC/DF) irá brindar os 62 anos de Brasília com um vasto leque de eventos destinados à população, que poderão ter contato com várias linguagens artísticas que fazem parte da história da capital.

O projeto se chama “Sorria, Brasília”, e oferecerá um amplo calendário de ações entre os dias 19 e 24 de abril. Durante a semana, os brasilienses poderão ir a shows, mostras de cinema, exposições, feiras de economia criativa, espetáculos populares e apresentações de orquestras sinfônicas.

O anúncio da nova iniciativa foi feito em uma coletiva de imprensa realizada ontem à tarde, no Museu de Arte de Brasília (MAB). O evento contou com a presença do secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, da subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural, Solisângela Montes, e do secretário executivo Carlos Alberto Júnior.

O secretário de Cultura, durante a reunião com jornalistas, ressaltou a importância da realização de eventos culturais durante o aniversário da cidade, que por conta da presença do coronavírus, não eram organizados desde 2019. Na coletiva, Bartolomeu reiterou a importância do cumprimento das medidas de segurança, e anunciou que a oportunidade não seria para tratar de “grandes eventos”.

“Ficamos aí dois anos, por conta da pandemia, em um verdadeiro jejum de eventos no Distrito Federal. O aniversário de Brasília sempre foi marcado por grandes eventos, e a gente passou dois anos cumprindo o que determinava a exigência daquele momento. Defendendo acima de tudo a vida, é bom sempre lembrar que a pandemia não passou, e que então temos que dar passos cautelosos”, disse Bartolomeu Rodrigues.

Na coletiva, o secretário de Cultura e de Economia Criativa informou que as atrações irão estar presentes não só na região central de Brasília, como também em outras regiões administrativas, como Ceilândia, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Gama e Planaltina, que também irão ter uma agenda recheada de cultura para celebrar mais um ano da fundação da capital federal.

“Nós estamos com um duplo objetivo com isso. Não é só mostrar que Brasília não é só Plano Piloto, como também mostrar que é importante formar plateias. Será que só existe plateia para orquestra no Plano Piloto? Ou será que é porque a orquestra não sai e vai para a periferia? Então nós vamos para a periferia, e iremos curtir Beethoven junto com o pessoal que faz rap”, comentou Bartolomeu durante a coletiva.

Confira os eventos

Entre as atividades que serão coordenadas pela pasta em comemoração dos 62 anos de Brasília, estão a reinauguração oficial do Museu do Catetinho, no Gama, que estará reaberto pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19 na manhã do dia 21 de abril.

No Plano Piloto, doze espaços poderão ser visitados durante a semana de aniversário da capital federal. Os brasilienses podem acompanhar novas exposições que acontecerão durante ao longo dos seis dias no Espaço Oscar Niemeyer, Biblioteca Nacional, Memorial dos Povos Indígenas, Espaço Lúcio Costa, Museu Nacional da República, Museu da Cidade, Museu de Arte de Brasília, e também no Panteão da Pátria. Na Concha Acústica, haverá um grande leque de atividades artísticas nas noites de 21, 22, 23 e 24 de abril.

Queridinho dos brasilienses durante as seis décadas de história da capital, o CineBrasília, terá, no dia 21 de abril, um espetáculo comemorativo com a presença da Cia. Os Melhores do Mundo, além de uma maratona de obras audiovisuais que será transmitida nas 24 horas do dia 22 de abril.

Também haverá agenda inédita no Espaço Cultural Renato Russo, que contará com a exposição de uma gibiteca na tarde de 21 de abril. No Espaço Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), serão realizadas atrações lúdicas como desenhaço, piquenique e outras atividades musicais nas noites dos dias 22, 23 e 24.

Em Ceilândia, na Casa do Cantador, o festival “Circularte” trará muita música brasileira no dia 23 de abril, com o início do evento previsto às 19 horas. No Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante, a exposição “Poeira, Lona e Concreto” será reaberta para a população a partir do dia 20 de abril.

A segunda maior cidade em população do Distrito Federal, Samambaia, contará com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro no dia 19 de abril, às 20 horas. Na agenda do local, também está programado o lançamento do edital de chamamento de uma ação de grafite no dia 20.

Já em Planaltina, que depois de dois anos terá novamente a encenação da Via Sacra realizada de forma presencial no Morro da Capelinha, uma exposição no Complexo Cultural da cidade contará a história dos 50 anos do coletivo, que anualmente organiza o evento comunitário sobre a Paixão de Cristo.

Durante a coletiva de imprensa de apresentação do calendário de eventos para a comemoração dos 62 anos de Brasília, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, comentou sobre a importância da realização do evento cultural e religioso. “Já tem uma geração muito grande de atores que apresentam aquela Via Sacra. Eles já estão com uma ideia interessante de que no ano que vem eles tragam uma parte da Via Sacra aqui para a Esplanada dos Ministérios. A Via Sacra tem um apelo de público, já reuniu 100 mil pessoas para assistir, é muita coisa”, afirma.