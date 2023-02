Secretaria da Família vistoria atividades nos centros de juventude

“Nossa missão aqui é também iniciar o planejamento para expansão dos centros de juventude”, disse Delmasso

Para vistoriar as atividades oferecidas à população nos centros de juventude (CJ), a Secretaria da Família e Juventude (SEFJ) iniciou na sexta-feira (10) as visitas técnicas às cinco unidades.

O centro de juventude é um espaço público de referência destinado a jovens de 15 a 29 anos, ofertando cursos e oficinas gratuitos na promoção de acesso à cultura, lazer, assistência social, esporte, qualificação profissional e educacional, além de atendimento psicossocial com equipe multidisciplinar.

Sob o comando do secretário Rodrigo Delmasso, em companhia do subsecretário de Empregabilidade e Empreendedorismo da Juventude, Frederico Couto, as visitas buscam fiscalizar os espaços e a qualidade dos atendimentos oferecidos à comunidade. De inciativa da SEFJ, os centros são coordenados atualmente pela Agência de Transformação Social (Iecap) em Ceilândia, Estrutural e Samambaia Norte, e pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais no Recanto das Emas e em Samambaia Sul.

“Nossa missão aqui, além de apresentar o novo time da secretaria, é também iniciar o planejamento para expansão dos centros de juventude, uma iniciativa para ampliar os serviços à comunidade” Rodrigo Delmasso, secretário da Família e Juventude

Atualmente o DF conta com cinco unidades do Centro de Juventude. Segundo o subsecretário responsável pelos espaços, Frederico Couto: “As visitas são fundamentais para conhecer as estruturas e compreender a demanda local, tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto da própria comunidade”.

“Nossa missão aqui, além de apresentar o novo time da secretaria, é também iniciar o planejamento para expansão dos centros de juventude, uma iniciativa para ampliar os serviços à comunidade. Vamos implementar uma força de trabalho para que mais jovens sejam beneficiados”, garante o secretário Rodrigo Delmasso.

Com informações da Agência Brasília