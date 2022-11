Secec publica edital de 2,7 mi com foco em artistas locais

Organização da Sociedade Civil vai executar o Festival Cultura Candanga

Visando a valorização e promoção dos artistas locais, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (4/11), o edital Nº 28/2022, que vai selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) para realizar o projeto Festival Cultura Candanga.

Com recursos de R$ 2,7 milhões, o Festival deve englobar até duas manifestações culturais de notável popularidade, em grande parte do Distrito Federal, de modo a descentralizar as políticas públicas culturais da pasta.

“O edital surgiu da necessidade de implementar uma política pública de incentivo à produção dos nossos artistas locais”, explicou a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural, Sol Montes, responsável pelo chamamento público. “O objetivo é trazer a sociedade para conhecer esse trabalho autoral, muitas vezes desconhecido pelo cidadão comum”, completou.

Confira o edital completo.

O projeto visa incentivar, apoiar, valorizar e premiar trabalhos autorais de artistas locais e a produção cultural local, dando visibilidade aos agentes e grupos que criam produtos culturais no DF, oferecendo à população das macrorregiões do DF programação de qualidade e possibilidade de conhecer os produtos culturais e artistas da cidade.

Inscrições e etapas

Os interessados têm entre os dias 4 de novembro a 5 de dezembro para enviarem suas propostas e toda a documentação necessária (Ficha de Inscrição e Roteiro de Elaboração de Proposta) em formato PDF, para o endereço eletrônico: [email protected], devidamente identificado com o assunto “Seleção do Chamamento Público para realização do objeto: “FESTIVAL CULTURA CANDANGA”. Cada arquivo deve ter no máximo 20 MB.

Após a conclusão das avaliações das propostas, a Comissão de Seleção divulgará o resultado provisório de classificação, que será publicado no DODF e no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Para elucidação de qualquer dúvida, as OSCs deverão entrar em contato por meio do e-mail: [email protected].