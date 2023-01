Secec abre consulta pública sobre o programa Conexão Cultura DF

As sugestões da comunidade podem ser enviadas por meio do preenchimento de formulário on-line, aberto até o dia 8 de fevereiro

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) quer escutar a população do Distrito Federal com o objetivo de receber contribuições para o Programa Conexão Cultura DF. Nesse sentido, a pasta lançou consulta pública para aperfeiçoamento tanto do Edital Permanente, quanto dos editais ordinários, que fica aberta até o dia 8 de fevereiro de 2023.

A proposta visa fortalecer ainda mais o programa, com a participação da sociedade civil construindo conjuntamente e ampliando o alcance da política pública de arte e cultura do DF. As sugestões da comunidade podem ser enviadas por meio do preenchimento de formulário on-line , aberto até o dia 8 de fevereiro.

Para realizar as contribuições, é necessário ler na íntegra a Portaria 35/2020 , que regulamenta o Programa Conexão Cultura DF.

Sobre o Conexão Cultura

O Programa Conexão Cultura DF, voltado à promoção e à difusão da arte e da cultura produzida no Distrito Federal, possibilita a circulação de agentes culturais e da produção artística do DF, incentiva a participação em eventos, estimula a formação e a capacitação artística e cultural dos agentes culturais da região e promove intercâmbios e residências por meio da concessão de apoio financeiro.

O Conexão é gerido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) e atua por meio do Edital Permanente, que possui fluxo contínuo com inscrição e seleção de projetos durante todo o ano, e de editais ordinários específicos.

Com informações da Secec