Sebrae lança etapa distrital do Desafio Liga Jovem

Com foco em impulsionar o empreendedorismo no Distrito Federal, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Instituto Ideias do Futuro lançaram, nesta terça-feira (02), a etapa distrital do Desafio Liga Jovem. A iniciativa visa estimular projetos inovadores capazes de apresentar soluções relevantes para a sociedade, escolas e o país.

O lançamento da etapa distrital do Desafio Liga Jovem ocorreu na Escola Técnica de Santa Maria, com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, da superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, e da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. A segunda edição da iniciativa vai contemplar projetos de jovens do Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Superior interessados em desenvolver suas competências em criatividade, inovação, planejamento e liderança.

O objetivo da ação é apoiar a criação de soluções para problemas enfrentados por escolas e comunidades em que os estudantes estão inseridos, envolvendo tecnologia analógica e digital. Para participar, os estudantes devem se reunir em equipes formadas por dois a cinco integrantes, sempre com o apoio de um professor orientador, e preencher o formulário eletrônico disponível no site do Desafio Liga Jovem até o dia 7 de junho.

Para a superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, a iniciativa beneficia a todos, desde os alunos até a comunidade: “O Desafio Liga Jovem é uma forma de trazer esses jovens para falar de negócios e empreendedorismo. Os jovens se inscrevem em grupo, então é um time pensando sobre a mesma problemática e desenvolvendo soluções para nossa sociedade. É um desafio que vai para o Brasil todo para que a gente possa também conhecer ideias de outros lugares do nosso país”.

Os participantes participaram ao longo do ano de uma trilha de capacitação com atividades presenciais e on-line. Ao final da iniciativa, os estudantes receberão certificado de conclusão do curso e os melhores projetos serão premiados com entrega de smartphones, notebooks, tablets e vouchers de compra, além de participação em missões técnicas nacionais e internacionais.

Sebrae Pelo Brasil

O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, destacou que a visita ao DF faz parte do Projeto Sebrae Pelo Brasil, que visa proporcionar a oportunidade de conhecer de perto as potencialidades locais e discutir desafios e estratégias para o fomento ao empreendedorismo, geração de emprego e renda, e redução das desigualdades nas diversas regiões do país.

“A visita ao DF é um processo de acontecimento recorrente que estou fazendo em todos os estados brasileiros. O Sebrae Nacional é uma entidade que está em todo o território do Brasil. Nós temos uma construção extraordinária produzida no alcance do espírito empreendedor, da capacitação, da construção daquilo que é fundamental para aquele que quer empreender na gestão do seu negócio, além de garantir um bom ambiente para quem quer produzir a sua criatividade e transformá-la em renda”.

Durante a visita à Escola Técnica de Santa Maria, as autoridades também conheceram três ideias dos alunos do projeto Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ). A instituição, inaugurada no ano passado, funciona em parceria com o Sebrae-DF e a Secretaria de Educação do DF. A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, enfatizou que a colaboração entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Sebrae funciona também em outras ações desde 2020.

“Eu sempre falo que a educação pública não é feita somente pelo governo. Nós precisamos dessas parcerias, é importante que o terceiro setor esteja junto com o estado para ofertar uma educação pública de qualidade. Começamos a parceria com o Sebrae em 2020, e atualmente mais de 450 mil estudantes da rede pública já passaram por aulas, palestras e formações do Sebrae. Nas escolas técnicas esse ensino vai além, porque é um curso focado em empreendedorismo. O Sebrae também ofertou um curso de pós-graduação para os professores da rede pública, e 555 já fizeram e se formaram, e agora, já temos mais 700 educadores interessados no curso”.

Revitalização do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

O projeto de revitalização do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, que está em fase de tratativas entre o GDF e o Sebrae, também foi apresentado ao presidente Décio Lima durante visita do Projeto Sebrae Pelo Brasil. Com essa iniciativa, a instituição visa fortalecer os setores de turismo, eventos e gastronomia.

A ideia do Sebrae é revitalizar completamente o espaço e trazer grandes feiras nacionais e internacionais para a população do DF. O projeto foi apresentado à Decio pelo gerente de estratégica e política pública do Sebrae, Jorge Adriano: “Até o momento o projeto ainda é um sonho, nós temos estudado muito o potencial de Brasília e como a gente pode mudar um pouco a dinâmica econômica da cidade que ainda depende muito do setor público. Então, a estratégia de trazer um polo de economia criativa para Brasília representa muitos empregos e renda para o futuro da cidade”, disse Adriano.

“Nós estamos no momento ainda de sonhar sobre o que podemos fazer com esse espaço e qual é o potencial que esse espaço tem de fato. Um espaço para realizar eventos é a primeira ideia que vem na cabeça, mas o que mais pode ser feito, qual o potencial total e como podemos explorar melhor o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Então, estamos nesse momento tentando imaginar como podemos utilizar o espaço e conversando com o governo. Queremos integrar o Sebrae Nacional e o GDF nessa proposta”, completou Adriano.