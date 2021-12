Se liga, oportunidades; remunerações de até R$ 2,2 mil

Para se candidatar, basta ter ensino fundamental e é necessário experiência na área. Outras nove vagas são para pedreiros

Um total de 295 vagas compõe a tabela das agências do trabalhador, nesta segunda-feira (13). Duas oportunidades para pedreiro são as que oferecem o maior salário do dia, no valor de R$ 2,2 mil, mais benefícios. Para se candidatar, basta ter ensino fundamental e é necessário experiência na área. Outras nove vagas são para pedreiros também, mas com salários de R$ 1.870 e R$ 1.897, mais benefícios.

A segunda melhor remuneração, no valor de R$ 2 mil, mais benefícios, é oferecida a mecânicos de manutenção de bomba injetora, psicólogo social e serralheiro. Para nenhuma delas é preciso experiência.

As profissões com mais vagas são açougueiro (26), auxiliar de limpeza (21), chapista de lanchonete (15), costureira de reparação (30), eletricista de instalações (24), operador de processo de produção (17) e repositor de supermercado (20). Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.603, mais benefícios.

A área de vendas também segue com contratações em alta. São 26 para vendedores e uma para supervisor de vendas. Todas exigem profissionais com nível médio de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma delas, há dois caminhos: presencial, indo a uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília