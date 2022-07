Saúde registra mais 4 casos de varíola dos macacos

Segundo a pasta, atualmente existem 16 casos confirmados da doença e outros 40 ainda em investigação

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (25), mais quatro casos de monkeypox, ou varíola dos macacos.

Segundo a pasta, atualmente existem 16 casos confirmados da doença e outros 40 ainda em investigação.

Ainda de acordo com a secretaria, todos os casos são do sexo masculino, com idade entre 20 e 39 anos. Eles moram em Ceilândia, Samambaia, Vicente Pires, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Park Way, Plano Piloto, Sudoeste/Octogonal, Itapoã e São Sebastião.

Diagnóstico

Mais cedo, a secretaria informou que os próximos testes para a varíola dos macacos serão analisados na própria capital, pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Agora, os resultados devem sair em até 48 horas.

Até então, os testes eram enviados para o Ministério da Saúde, que os encaminhava para serem analisados na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Dessa forma, o tempo médio de espera pelo resultado era de 15 dias.

Inicialmente, a secretaria conseguirá realizar 96 análises por semana. Para isso, profissionais estão passando por treinamentos e equipamentos estão sendo adquiridos. Os testes deverão começar a ser feitos em agosto.

Mundo

Segundo relatório do Fórum Econômico Mundial (WRF), ao menos 16 mil casos de varíola dos macacos foram registrados em 75 países. O fórum considera que a doença está se espalhando rapidamente pelo mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último final de semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença como emergência global de saúde pública. “Felizmente, vacinas e medicamentos desenvolvidos para a varíola podem funcionar bem contra a varíola. Mas a oferta é limitada. Embora incentivemos as nações a compartilhar vacinas, tratamentos e outros recursos importantes para conter o surto, acreditamos que as parcerias multissetoriais entre o setor privado, governos e organizações internacionais são cruciais para aumentar rapidamente a produção de vacinas e tratamentos para esta doença”, diz o informe do WEF.

EUA

Na última sexta-feira (22), os Estados Unidos registraram os dois primeiros casos de varíola em crianças.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), mesmo que a varíola seja uma infecção sexualmente transmissível, ela tem potencial de contagiar qualquer pessoa que tenha contato com infectados.

A primeira criança foi diagnosticada na Califórnia e a segunda, um bebê, durante uma viagem da família à Washington. Nenhum deles mora nos EUA.