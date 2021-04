Saúde recebe doação de 56 mil luvas de segurança e proteção

Material doado pela Adra e Embaixada dos EUA será analisado e posteriormente enviado para uso na rede pública

A Secretaria de Saúde recebeu, na tarde desta terça-feira (20), a doação de 56 mil luvas de segurança e proteção (látex de borracha com pó). A ação foi feita pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra) em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

A entrega foi feita no Núcleo da Adra, em Samambaia, e contou com a participação da titular da Subsecretaria de Logística em Saúde, Rogéria Romanholo, e do diretor regional da Adra DF/GO, Jeconias Vieira Lopes Neto, além do secretário de Juventude, Kedson Rocha. “É um equipamento de proteção individual (EPI) com uso imprescindível em toda assistência e que, com a pandemia, teve aumento considerável no consumo. Com isso, toda doação é sempre bem-vinda, tendo em vista que as dificuldades nas aquisições são de dimensões mundiais. Ter o apoio das instituições fortalece nossa qualidade na prestação do serviço”, destaca a subsecretária.

O secretário de Juventude, Kedson Rocha, destaca as iniciativas conjuntas que vêm surgindo especialmente num cenário de pandemia. “Eu entendo que como Governo do Distrito Federal temos que unir forças para enfrentarmos a pandemia e, por isso, a Sejuv está à disposição para ajudar neste momento”, disse. “Temos conscientizado nossos jovens orientando-os a usarem máscara, álcool gel e não aglomerarem. Além disso, temos parceiros como a Adra, que nos procurou querendo fazer essa doação”, completou Kedson Rocha.

Rede pública

Todo o material recebido será encaminhado à área técnica da secretaria para análise e, em seguida, será enviado para uso na rede pública.

Jeconias Vieira explica que a Adra é parceira em diversos projetos da Embaixada dos Estados Unidos, por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), que propôs a destinação de recursos para a compra de insumos no combate à covid-19. De acordo com o diretor regional da Adra, a ação é importante, pois fortalece o trabalho da Secretaria de Saúde. “Precisamos buscar um movimento de amor e solidariedade neste momento tão difícil para todos nós”, acredita.

A Adra tem destinado apoio à população brasileira em suas mais diversas regionais, por meio de auxílio em cestas básicas, kits de higiene e atendimentos psicossociais. “Além disso, nossas plataformas digitais fortalecem as campanhas de cuidado e proteção contra o coronavírus”, explica Jeconias.

Como doar

A Secretaria de Saúde disponibilizou um informativo para explicar aos interessados em doar insumos a como realizar a boa ação para a pasta. Primeiro, eles devem enviar um e-mail para [email protected] A proposta será analisada e, após a confirmação, os interessados devem enviar uma carta de doação, com as especificações do produto.