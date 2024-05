Operação Sossego em Ceilândia flagra 15 motos com escapamento irregular

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, na noite dessa terça-feira (14), mais uma etapa da operação Sossego, dessa vez em Ceilândia. O objetivo da ação foi abordar motos com escapamento irregular e que fazem muito barulho.

Durante a operação, que ocorreu entre as 21h e as 23h, os agentes de trânsito fizeram 195 abordagens a motociclistas, notificando 15 deles por escapamento irregular, 11 por serem inabilitados e quatro por estarem com a CNH vencida há mais de 30 dias. Foram lavradas 13 autuações por infrações diversas, e dez motocicletas foram recolhidas ao depósito da cidade.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é infração de natureza grave, acarretando multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH.

Se a moto não tiver nenhuma outra irregularidade além do escapamento alterado, o condutor terá um prazo de até cinco dias para regularização e apresentação da moto no depósito do Detran-DF. Caso haja outra irregularidade ou a pessoa seja reincidente na mesma infração do escapamento alterado, a moto será removida para o depósito do Detran-DF.

A ação contou com 12 viaturas, três guinchos e o apoio do 8º BPM da Polícia Militar.

As informações são da Agência Brasília