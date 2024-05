Saúde promove caminha para incentivar doação de leite materno

A manhã do próximo domingo (26) será marcada pelo incentivo à doação de leite materno. A Secretaria de Saúde (SES-DF), por meio da Coordenação de Políticas de Aleitamento Materno, organiza uma caminhada com mães e bebês. Apesar do foco, o evento é aberto a toda a comunidade. O ponto de encontro será na altura da 108 norte, a partir das 9 horas.

Embora seja referência nacional em Bancos de Leite Humano (BLH), os estoques do DF costumam apresentar queda no início e no final do ano. Em 2024, houve redução após o período de férias e o carnaval.

Proteção

O leite materno é completo para o recém-nascido, uma vez que é rico em nutrientes e em agentes imunobiológicos que protegem contra várias doenças. Em crianças menores de cinco anos, o alimento é capaz de reduzir em até 13% as mortes evitáveis nessa faixa etária.

Qualquer mãe pode ser uma doadora, basta estar em boas condições de saúde, amamentando ou ordenhando. O cadastro pode ser feito pelo telefone 160 (opção 4), no site Amamenta Brasília ou em algum dos bancos e postos de coleta leite humano do DF.