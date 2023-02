Saúde planeja ações preventivas em 140 escolas

Programa da SES vai oferecer, no biênio 2023-2024, promoção à vida saudável, terapia comunitária e vacinação

Pelo menos 140 escolas do Distrito Federal têm participação prevista no ciclo 2023-2024 do programa Saúde na Escola. Iniciada há 15 anos, a parceria entre as secretarias de Saúde (SES) e de Educação (SEE) envolve temas como saúde bucal, alimentação saudável, vacinação, prevenção a infecções sexualmente transmissíveis e combate à dengue e ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. Em 2022, foram registradas ações com a participação de 198.602 estudantes. A meta é superar esse número.

A expectativa é que nos próximos meses haja a ampliação de todo o programa com a adesão de mais instituições de ensino. “Equipes de Saúde da Família, de núcleos ampliados de saúde da família [Nasfs], de saúde bucal e as escolas se aproximaram e empoderaram mais o programa nas suas agendas”, aponta a fisioterapeuta Letícia Caixeta, da SES. “Novas adesões para o ciclo 2023-2024 estão avançando e serão superadas em relação ao ciclo anterior”.

Com 525 alunos de 4 a 6 anos de idade, o Centro de Ensino Infantil (CEI) da Estrutural é uma das escolas que voltam a receber o programa. “Ter uma ação dessas ajuda a fortalecer o vínculo saúde-educação-família”, opina a vice-diretora da unidade, Kátia Valéria Borges. Segundo a educadora, o contato mais próximo aproxima os pais e ajuda a conscientizar sobre a importância dos temas apresentados. “É diferente quando temos um profissional da saúde aqui dentro”, comenta.

Temas prioritários

A coordenadora do programa pela SES, Sumara Santana, explica que as ações são traçadas de acordo com a identificação das demandas de cada região. “Alimentação saudável e prevenção da obesidade, atividade física e verificação da situação vacinal são os temas prioritários para o ciclo 2023-2024”, diz. No último caso, o objetivo é sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da vacinação, verificar a situação vacinal nas cadernetas de saúde e indicar aos pais a unidade básica de saúde (UBS) mais próxima. Quando necessário, serão organizados eventos de vacinação na própria escola.

Outra ação de destaque para o biênio 2023-2024 é a terapia comunitária, uma das práticas integrativas em saúde oferecidas pela rede pública. Os encontros promovem diálogo entre os participantes com a coordenação de profissionais da educação capacitados pela SES. Os grupos de terapia comunitária possibilitam a troca de experiências e de sentimentos do grupo em um ambiente acolhedor e respeitoso. A cada reunião é tratado um tema diferente.

De acordo com a psicóloga Doralice Gomes, referência técnica distrital (RTD) de terapia comunitária, a atividade permite que os estudantes entendam a realidade do outro, tenham mais empatia e se sintam seguros para expressar seus sentimentos. “É bem importante ter esse espaço de acolhimento emocional nas escolas”, aponta. Neste semestre, a prática está presente em dez escolas da rede pública no Gama e em uma em Santa Maria.

Com informações da Agência Brasília