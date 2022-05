Saúde “não pensa” em voltar com obrigatoriedade de uso de máscaras

Nesta quinta, a transmissão ficou em 1,30. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avançar

Mesmo com a alta na Taxa de Transmissão (Rt) e de casos da covid-19, o secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, disse, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (19), que a pasta não pensa em voltar com a obrigatoriedade do uso de máscaras na capital.

“Eu não acredito [na necessidade da volta do uso de máscaras] e não estamos pensando em conversar com o governador, até porque estamos há dois com essa taxa decrescendo”, disse o secretário.

Nesta quinta, a transmissão ficou em 1,30. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avançar. Essa taxa significa que 100 pessoas infectadas infectam outras 130.

Já nas últimas 24 horas, foram registrados 341 novos casos. Desde o início da pandemia, 700.934 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 97,9% (686.375) deste número estão recuperados. Do total de casos, 11.682 (1,7%) faleceram pelo vírus.