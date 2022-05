Dengue: Saúde espera 30 mil novos testes até o final de maio

A Secretaria reforça medidas de combate ao mosquito, como o fumacê, realizado nas regiões do DF

Desde o início do ano, o Distrito Federal registrou 37.777 casos de dengue. Desses, 90% dos casos são provenientes de mosquitos originados em quintais residenciais que proporcionam o acúmulo de água.

Devido as baixas temperaturas, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal espera a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão da dengue. Portanto, o número de casos também deve diminuir.

Foram recebidos 10 mil testes de dengue e a expectativa é de receber mais 30 mil até o final do mês de maio.

Para combater o mosquito, a Secretaria tem reforçado as medidas, como o fumacê, realizado em todas as regiões do DF.

No caso da falta de testes, será recomendado diagnóstico clínico realizado por um médico clínico ou médico da família.