Saúde institui programa de cuidados a populações vulneráveis

Nesta segunda-feira (27), a Secretaria de Saúde (SES-DF) instituiu o Programa Expedição Cuidar. Ações itinerantes passam a levar atendimento multiprofissional, exames laboratoriais, medicamentos da farmácia básica e outros procedimentos a populações vulneráveis.

“Queremos oferecer serviços de assistência, prevenção e promoção à saúde em comunidades e regiões com maior dificuldade de acesso”, ressalta a coordenadora de Atenção Primária à Saúde da SES-DF, Sandra França.

Trata-se de uma iniciativa que busca conectar programas de saúde itinerantes com as equipes de Saúde da Família, de Consultórios na Rua, de Saúde Bucal, de Práticas Integrativas e e-Multi. Segundo a coordenadora, as ações devem ser colocadas em prática ainda neste ano. “Estamos finalizando os preparativos logísticos e operacionais”, acrescenta.

Diretrizes

O Expedição Cuidar está alinhado aos princípios estabelecidos pela Lei Nacional nº 13.019/2014 e o Decreto Distrital nº 37.843/2016, que promovem a cooperação entre o poder público e as organizações da sociedade civil para alcançar finalidades de interesse público e recíproco.

A iniciativa se inspira ainda nas diretrizes do Programa Brasil Saudável – Unir para Cuidar, que visa eliminar doenças socialmente determinadas até 2030, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

*Com informações da Agência Brasília.