Klara Castanho faz balanço após deixar o ‘Dança dos Famosos’: ‘A mais sem ritmo possível’

Após ser eliminada da Dança dos Famosos, Klara Castanho usou suas redes sociais para se pronunciar sobre sua saída do reality do Domingão com Huck. A atriz publicou uma série de fotos e vídeos feitos nos bastidores da competição, agradecendo a todos que passaram pelo seu caminho nessa jornada.

“Esse post é um agradecimento ao desafio mais maluco que eu já topei nessa vida. Eu sempre fui a que nem (sic) qualquer contexto de dança, ficava sentadinha assistindo às pessoas se divertindo horrores, sempre fui a mais dura e sem ritmo possível E olha onde chegamos!”, iniciou ela na legenda da publicação.

“Agradeço a toda equipe do Dança dos Famosos 2024. Todos. Produção, camarim, caracterização, direção, meus colegas de elenco e principalmente aos professores. Gabe, Dennis, Cami, que sorte ter sido com vocês! Vocês são os profissionais mais surreais que já vi na vida. Kike, Tali e Amaury, amo vocês! Meus parceiros de dores e desafios”, continuou.

Ela ainda fez um agradecimento especial ao seu parceiro de dança, Dani Norton: “Agora em especial, Dani. O que é você? Você tirou leite de pedra. A cada semana, a cada ritmo, a cada resistência minha, você soube, com maestria, fazer milagre.”

Por fim, Klara também se emocionou ao falar do encontro com o cantor mexicano, Christian Chavez, um de seus maiores ídolos e que era um dos jurados da competição no domingo, 26: “Pra fechar essa grande aventura, a Klara de 7 anos está muitíssimo realizada por abraçar o Christian! (Alguém me belisca!)”.

Nos comentários, a artista recebeu uma série de elogios de amigos e fãs: “Você arrasou!”, escreveu um. “Brilhou demais Klarinha! Já é vencedora por se superar a cada dia”, comentou outro. “Deu seu nome e surpreendeu. Arrasou gatona”, disse um terceiro.

Estadão Conteúdo