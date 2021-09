Saúde espera terminar vacinação de jovens ainda neste mês

O anúncio foi feito durante a entrevista coletiva realizada pela Secretaria de Saúde (SES) para tratar das medidas de combate à covid

O subsecretário de Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal, Divino Valero, anunciou que há a expectativa de até o final deste mês concluir a vacinação para todos os adolescentes de até 12 anos e os idosos acima de 70, com a terceira dose.

O anúncio foi feito durante a entrevista coletiva realizada pela Secretaria de Saúde (SES) para tratar das medidas de combate à covid. O secretário de Saúde, Manuel Pafiadache, informou que até o momento apenas 6% da população da cidade, com idade acima de 18 anos, não se vacinou. “Há a expectativa de que no dia 15 de setembro aconteça a liberação de um quantitativo maior de doses por parte do Ministério da Saúde” disse Valero.

O secretário de Saúde disse que além do envio de doses, no dia 15 o Ministério deve confirmar o perfil das pessoas a serem vacinadas com a terceira dose. Até o momento, a orientação são pessoas com idade a partir de 70 anos, vacinadas há mais de seis meses e imunossupressores graves, que tenham recebido a segunda dose há mais de 28 dias. A previsão da Secretaria de Saúde é que as doses sejam distribuídas no dia 15 de setembro, cheguem nos estados no dia 16 e no dia 17 seja iniciada a vacinação.

Avanço

Nesta sexta-feira (10), começa a imunização para jovens com 16 anos sem comorbidades. Para isso, a Secretaria de Saúde estará disponibilizando 31 postos exclusivos para o grupo.

Como a vacina da Pfizer é a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a pasta decidiu que seria melhor que os pontos fosse separados. Até o momento, os estoques contam com 45 mil doses do imunizante.

“O recebimento das 16 mil doses de D1, somando-se a 17.550 mil recebidas e a expectativa de 9 mil que temos distribuídas na rede, torna possível o início da vacinação de adolescentes de 16 anos”, explicou subsecretário de Vigilância à Saúde e coordenador do comitê de vacinação contra a Covid, Divino Valero.

2ª dose

Nesta quinta-feira (09) se iniciou a antecipação das segundas doses dos imunizantes da Pfizer e AstraZeneca para aqueles marcados para até o dia 24 de setembro. Apenas no primeiro dia, mais de 33 mil pessoas buscaram os postos para o reforço.

“Se você recebeu a primeira dose da vacina Pfizer, venha até a unidade com um documento de identidade que possua o número do CPF. Estamos vacinando também os adolescentes com a primeira dose desta vacina”, disse o secretário da Saúde, general Pafiadache, na última segunda-feira em coletiva de imprensa.