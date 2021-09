DF acumula 336 casos da variante Delta e 6 mortes

O Distrito Federal já acumula 336 casos da variante Delta, o que representa 82% dos novos resultados de testes de covid-19. Das 116 novas amostras analisadas, 95 eram da variante indiana e 21 da Gama. As informações foram passadas pelo diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Fabiano dos Anjos, nesta quinta-feira (09). Ainda de acordo com o diretor, o número de óbitos pela Delta continuam as mesmas, sendo cinco moradores do DF e um de Goiás. Na última divulgação, a cepa, que é considerada seis vezes mais transmissível que as outras, representava 66% dos casos. Aguarde mais informações