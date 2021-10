Saúde convoca 359 profissionais de saúde temporários

Os candidatos convocados devem apresentar a documentação completa na Administração Central da Secretaria de Saúde até o dia 22 de outubro

A edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira (15) trouxe a convocação de 359 profissionais aprovados no edital nº 26 do Processo Seletivo Simplificado Emergencial. Os candidatos convocados devem apresentar a documentação completa na Administração Central da Secretaria de Saúde até o dia 22 de outubro.

Dentre as especialidades, estão assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, médicos clínicos, motoristas, técnicos de enfermagem e padioleiros. Todos atuarão no enfrentamento à pandemia de covid-19, reforçando as equipes de assistência à saúde.

“Continuamos convocando e contratando profissionais temporários, além das nomeações dos concursados para incrementar as equipes e assegurar a assistência à população”, destaca a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida.

Os técnicos em enfermagem, por exemplo, serão alocados nas regiões de saúde Central, Centro Sul, Norte, Oeste e Sudoeste. Já os médicos clínicos convocados serão designados para o reforço das equipes dos hospitais regionais da Asa Norte, Planaltina, Sobradinho, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Gama e Hospital da Região Leste.

Silene reforça que as convocações dos processos emergenciais da secretaria têm como objetivo, além do enfrentamento direto à covid-19 e do fortalecimento das equipes de saúde, aliviar a sobrecarga dos servidores da ponta e trazer melhorias aos atendimentos prestados na rede.

“É uma determinação do governador Ibaneis Rocha e reforçada pelo general Pafiadache para que os servidores não fiquem sobrecarregados e possam prestar uma assistência eficiente e de excelência aos usuários da rede pública”, finaliza.