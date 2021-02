Saúde amplia oferta de leitos de UTI para Covid-19

Diversas unidades de atendimento serão contempladas com essa operação, que já está em andamento

A Secretaria de Saúde (SES) realizou, na última quarta-feira (17), a ativação cinco leitos de UTI Covid adulto no Hospital Daher. A medida aumentou a capcidade de oferta do serviço na capital federal. Atualmente, a unidade apresenta 20 leitos, com os cinco novos espaços já disponíveis para ocupação.

A mesma unidade vai mobilizar mais oitos leitos de UTI, a partir desta sexta-feira (19). A assinatura do aditivo para prestação do serviço está em andamento.

Até o dia 24 deste mês, a SES ativará mais 23 leitos. Dez serão remobilizados no Hospital Regional de Samambaia (HRSam) para atender pacientes com Covid-19. Na mesma unidade, sete outros leitos serão ativados, com a abertura de uma nova ala. Por fim, o Hospital de Campanha da Polícia Militar receberá seis leitos.

Próximas ativações

A SES planeja, ainda, ativar mais 60 leitos de UTI para pacientes de Covid-29. A mobilização desses leitos ocorrerá no Hospital de Campanha de Ceilândia (20 leitos) e no Hospital Regional de Santa Maria (40). Ao todo, o planejamento prevê a mobilização de até 96 leitos de UTI nos próximos dias.

A partir desta quinta-feira (18), a SES também trabalha para que as UTIs Covid liberem a internação de pacientes não transmissores em UTIs não Covid. Isso ocorre em casos de pacientes, embora estejam internados por complicações da doença causada pelo coronavírus, não a transmitem.

As informações são da Agência Brasília