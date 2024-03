Saúde abre chamamento público para contratação de serviços de anestesia

Serviços de anestesiologia para cirurgias eletivas serão contratados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) com um investimento de cerca de R$ 20 milhões nos hospitais públicos do DF. O aviso de abertura do edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (26). As empresas interessadas têm 30 dias para solicitar credenciamento.

“A chegada desses profissionais é muito aguardada, pois impactará positivamente as cirurgias eletivas realizadas pela rede pública de saúde do Distrito Federal. Somando-se às revitalizações em nossos hospitais e à aquisição de equipamentos hospitalares, que trarão segurança ao paciente e aos profissionais, a Secretaria de Saúde (SES-DF) atenderá a população com mais agilidade e qualidade”, disse a gestora da pasta, Lucilene Florêncio.

O déficit de anestesistas na rede pública de saúde é de 150 profissionais. Nas últimas tentativas da rede em nomear esses profissionais para atuarem como servidores da SES-DF, houve baixa adesão. Por isso, há a necessidade de novas modalidades de contratação.

A partir do credenciamento das empresas, os pagamentos ocorrerão por anestesias realizadas, ou seja, por produção. “Dessa forma, a SES, evita o desperdício de recursos por falta de equipe e reduz a demanda reprimida de cirurgias eletivas”, acrescenta a secretária.

*Com informações da Agência Brasília