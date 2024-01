Sargento da PMDF atira em colega e tira a própria vida

Segundo informações o sargento identificado como Paulo Pereira de Souza tinha “problemas psicológicos”

Na manhã deste domingo (14), um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atirou contra um colega, dentro da viatura, e tirou a própria vida no Recanto das Emas. Segundo informações o autor dos disparos tinha “problemas psicológicos”.

As primeiras informações indicam que a viatura tinha três policiais. O sargento identificado como Paulo Pereira de Souza, estava na parte de trás e teria disparado contra a cabeça do soldado Yago Monteiro Fidelis que estava ao lado do motorista.

Em um vídeo divulgado, o homem que grava diz que dois PMs morreram, mas Yago foi hospitalizado em estado grave.