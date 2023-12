Sargento da PM resgata jovem que sofreu parada cardiorrespiratória na escola

Até o momento, o jovem se recupera bem

Na última quinta-feira (7), um adolescente foi salvo por um policial militar durante um incidente em uma escola, em Recanto das Emas.

O Sargento Fortaleza, responsável pela segurança do Centro Educacional nº 308, uma Escola Cívico Militar, estava monitorando as câmeras de segurança quando recebeu um chamado urgente. Alunos informaram sobre um acidente durante uma partida de futebol, onde um jovem havia levado um chute no rosto e desmaiado.

Ao chegar ao local, o policial deparou-se com a vítima convulsionando e agiu prontamente para estabilizá-la. O adolescente, que relatou dormência nos braços e rosto, estava em situação crítica. Percebendo a gravidade, o Sargento Fortaleza carregou o jovem nos braços em direção à viatura.

Durante o trajeto até a Unidade Básica de Saúde do Recanto das Emas, o adolescente sofreu uma parada cardiorrespiratória. Sem hesitar, o Sargento Fortaleza iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar, seguindo procedimentos precisos que resultaram na recuperação da respiração normal do jovem.

Os militares prontamente conduziram o adolescente à unidade de saúde, onde recebeu atendimentos médicos de emergência.