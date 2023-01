“São todos terroristas”, diz Ibaneis sobre atos antidemocráticos

Em vídeo, o governador afirmou que Brasília é sim palco de manifestações e pediu desculpas ao presidente Lula

Em vídeo, o governador Ibaneis Rocha, reeleito para o segundo mandato à frente do Distrito Federal, pediu desculpas publicamente ao presidente Lula (PT) pelo que aconteceu na tarde deste domigo em Brasília.

“Peço desculpas também para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados, na defesa da democracia do nosso país”.

Ibaneis disse que a situação estava sendo monitorada junto ao ministro Flávio Dino desde sábado (7), mas que não acreditava que a manifestação tomaria tamanha proporção.

“São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas, e que terão de mim todo o efetivo trabalho para que sejam punidos, é isso que queremos”. O governador completou a fala afirmando que Brasília é sim palco de manifestações, desde que pacíficas, já que todos merecem e têm o direito de viverem em liberdade.