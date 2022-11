São Sebastião recebe Sejus Mais Perto do Cidadão neste sábado (26)

Desde que foi transformado em uma ação permanente, o Sejus Mais Perto do Cidadão já registrou, aproximadamente, 290 mil atendimentos

Moradores de São Sebastião terão acesso a diversos serviços oferecidos por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) neste sábado (26), quando a cidade receberá mais uma ação do programa Sejus Mais Perto do Cidadão. O atendimento será prestado na administração da cidade, localizada na Quadra 101, Conjunto 8.

“Chegamos à 28ª edição desse programa e retornamos a São Sebastião com uma das maiores ações itinerantes do Governo do Distrito Federal”, afirma a titular da Sejus, Marcela Passamani. “O nosso trabalho é ofertar ao público, além dos atendimentos de cidadania oferecidos pelo Na Hora e demais parceiros, serviços gratuitos de saúde e diversão para toda a família.”

Durante o evento, a unidade móvel do Na Hora oferecerá serviços de diversos órgãos parceiros, como Polícia Civil do DF – com agendamento para a emissão gratuita de RG -, Caesb, Codhab, Detran, INSS, Receita Federal, Procon e Ouvidoria. Também estará disponível a unidade móvel da Defensoria Pública do DF. Outros serviços oferecidos são Feira de Talentos e atendimento psicossocial.

Ação permanente

O Sejus Mais Perto do Cidadão foi criado em março de 2019 e transformado, por meio do Decreto nº 39.774, em uma ação permanente de governo. Desde então, já foram registrados aproximadamente 290 mil atendimentos.

Com informações da Agência Brasília