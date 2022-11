Santa Maria será cenário de mais uma etapa do Brasília E-Sports

As atividades são sediadas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COP’s) da capital. Serão ao todo, 10 espaços contemplados

Mais uma etapa do Brasília E-Sports será realizada nos dias 11 e 12 de novembro. O evento busca inserir os jogos eletrônicos como prática esportiva no DF e no Brasil. O Brasília E-Sports é uma iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, em parceria com o Instituto Inside Brasil e aterrissa neste final de semana em Santa Maria.

O evento começou no dia 28 de outubro e segue até 10 de dezembro (primeiro ciclo). De 20 de janeiro a 11 de fevereiro de 2023 será o segundo ciclo do projeto que reúne alunos da rede pública do DF e jogadores amadores de FIFA, Free Fire e Just Dance, num evento itinerante – que a cada semana é montando numa região administrativa diferente.

As atividades são sediadas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COP’s) da capital. Serão ao todo, 10 espaços contemplados, são eles: Riacho Fundo I, Samambaia, Recanto das Emas, Santa Maria, Brazlândia, Setor O, Planaltina, Sobradinho, São Sebastião e Estrutural.

Estrutura

O evento – sempre realizado às sextas-feiras e sábados – tem a entrada gratuita e oferece uma ampla estrutura aos participantes, que poderão jogar em uma área free-to-play com diversas estações, além de espaço de realidade virtual. A estrutura inclui metaverso, TVs, jogos, óculos com VR, consoles com jogos e área com internet.

Evento aberto

No evento com proposta totalmente democrática, qualquer pessoa pode jogar – tanto os alunos dos Centro Olímpicos e Paralímpicos, como membros da comunidade. Paralelas aos jogos, serão realizadas palestras sobre o mundo do E-sports.

O Instituto Inside Brasil

Desde 2013, o Instituto de Inside Brasil desenvolve ações que visam a melhoria da qualidade de vida da população, nos diversos estados e municípios do Brasil. A entidade transforma vidas por meio de projetos sociais capazes de levar alegria, esperança e educação, com intuito de amenizar as desigualdades sociais do Brasil e fomentar o desenvolvimento nas áreas do esporte, formação profissional, trabalho e empreendedorismo.

Serviço: Brasília E-Sports

Datas:

11 e 12/11 – Santa Maria

18 e 19/11- Recanto das Emas

25 e 26/11- Santa Maria

2 e 03/12- Brazlândia

9 e 10/12- Setor O

20 e 21/01- Planaltina

27 e 28/01- Sobradinho

3 e 4/02- São Sebastião

10 e 11/02- Estrutural

Informações: [email protected]/ Telefone: (61) 3336 8181