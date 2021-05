Santa Maria: homem que assaltou bombeiro é preso

O bombeiro, que estava armado, reagiu e conseguiu atingir o ladrão duas vezes

Na noite de terça-feira (25), a Polícia Militar do DF prendeu o homem de 38 anos que assaltou um militar do Corpo de Bombeiros, em Santa Maria. Ele roubou a carteira e o celular do bombeiro.

De acordo com a PM, o assaltante se distraiu para subtrair os pertences de outros frequentadores do churrasquinho, na QR 309. Nesse momento de distração, o bombeiro, que estava armado, reagiu e conseguiu atingir o ladrão duas vezes.

Uma equipe da PMDF passava pelo local e foi averiguar a situação. O bombeiro disse que o ladrão, mesmo ferido, fugiu para uma rua próxima. Os militares foram atrás e o encontraram caído no chão.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Santa Maria. Ele está sob custódia da polícia. A arma dele foi apreendida.

Com informações da PMDF