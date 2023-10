Samambaia recebe cursos gratuitos para capacitação em marketing, produção e turismo

A inciativa prevê oficinas diversos em áreas como Gestão de Alimentos e Bebidas, Atendimento ao público, Produção e Execução de Eventos com emissão de certificado ao final

Já estão abertas as inscrições para participação no projeto Casulo. Pela iniciativa serão ofertados cursos de capacitação em diferentes áreas afins do segmento turístico, para população de moradores a partir dos 16 anos do Distrito Federal e Entorno.

A capacitação, gratuita e presencial, acontecerá de 30 de outubro a 10 de novembro no estacionamento da Administração de Samambaia, onde será montado uma estrutura para receber os estudantes. O aluno poderá escolher o turno: matutino ou vespertino. Mais informações: www.casulobr.com.br. Os cursos se darão nas áreas de prestação de serviços ligados ao turismo: Marketing Digital, Técnico de Áudio, A&B, Atendimento, Produção Geral e Sustentabilidade e Legados Sociais, dentre outros. Cada curso terá carga horária de 16h. As oficinas serão em três eixos: preparação; estudo e execução. O projeto atingirá até 720 pessoas (estimativa).

“A qualificação vai além de um certificado e uma formação a mais no currículo. Ela exige mais profissionalismo, criatividade e eficiência dos profissionais, que devem demonstrar habilidades condizentes com a qualificação realizada”, afirma Fernando Feio, diretor do projeto.

Ao final dos cursos haverá um evento de encerramento, além de palestras, rodas de conversas, cerimônia de entrega de certificados, criação de banco de talentos/reserva para divulgação por meio das redes sociais ao trade e produtores do DF e apresentações artísticas na Região de Samambaia.

Dentre os professores com vasta experiência e currículo dentro de sua área, Clark Paiva no curso de Marketing Digital, Anderson Couto, na oficina de Áudio, Sarah Costa, na produção. Ainda, Heverton Fernandes BR, no Atendimento, Vanessa Araújo, na Gestão de Alimentos e Bebidas e Patrícia Mazoni, na Sustentabilidade.

TOPO – Brasília se destaca como a capital brasileira destino tendência e está entre os cinco primeiros da lista divulgada pelo Ministério do Turismo. O levantamento foi realizado tomando como base os principais sites de pesquisa do setor, além de publicações e dos destinos que se alinham à demanda do novo turista no cenário pós-pandemia de Covid-19, que passa a valorizar ainda mais o turismo doméstico. Nesse cenário, as cidades de Brasília (DF), Foz do Iguaçu (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Maceió (AL) aparecem no topo da base de dados analisada.

Estimativas do Ministério do Trabalho e Emprego calculam que anualmente são criados cerca de 250 mil empregos no país, diretos e indiretos, todos ligados ao turismo.

O projeto Casulo conta com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e da Associação Amigos do Futuro. Mais informações no site: www.casulobr.com.br.