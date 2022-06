Samambaia: Casal é surpreendido com trigêmeos

Maria Cecília chegou às 11h03 e, apenas um minuto depois, Maria Júlia também. Com mais um minuto, Rafael, o bebê inesperado, veio

O casal Rosilene e Damião da Silva tiveram uma grande surpresa no último dia 31, quando a dona de casa entrou em trabalho de parto no Hospital Regional de Samambaia (HRSam) e, ao contrário do esperado, três lindos bebês vieram ao mundo.

Inicialmente, os pais e os médicos acreditavam que Rosilene estava grávida de gêmeas. Porém, na manhã daquela terça-feira, Maria Cecília chegou às 11h03 e, apenas um minuto depois, Maria Júlia também. Com mais um minuto, Rafael, o bebê inesperado, veio. “É meu bendito fruto”, disse a mãe, emocionada.

Mas essa não é primeira gravidez gemelar de Rosilene. Há 11 anos, ela teve Marcelo e Camila. Além deles, ainda há Ana Caroline, de 20 anos, e Miguel e Gabriel, de 5 e 2 anos.

Durante as 37 semanas e cinco dias de gravidez, Rosilene fez quatro ecografias – nenhuma revelando a presença de três crianças. “E aí veio de surpresa o Rafael; ele estava escondido”, brinca. “Ainda não caiu a ficha, acho que vai demorar um pouquinho”. Maria Cecília nasceu com 46 cm e 2,99 kg, enquanto Maria Júlia veio ao mundo com 44 cm e 2,47 kg e Rafael, com 44,5 cm e 2,32 kg.

Para o pai da família, o salgadeiro Damião Silva, 39 anos, a emoção parece ter sido ainda maior. Como Rosilene teve que ir rapidamente para o hospital, ele só conseguiu chegar depois. O parto foi tão rápido que não deu tempo de assistir. “Agradeço à equipe da maternidade, que foi muito veloz e fez um atendimento ótimo”, afirma. “Todos cuidaram muito bem da Rosilene, e as três crianças nasceram bem e com saúde”.