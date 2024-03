Salão do Estudante dá oportunidades únicas de intercâmbio

Evento ocorrerá em Brasília para tirar as dúvidas dos que querem estudar fora do país e oferecer-lhes oportunidades de estudo únicas. O Business Marketing International (BMI) trará o salão dos estudantes à capital, evento em que representantes de grandes instituições de ensino do mundo veem para passar aos que quiserem fazer o intercâmbio formas de fazê-lo com segurança e se inteirar dos custos, tanto de vida quanto de estudo. O evento será realizado no dia 22, sexta-feira no Centro de Convenções Brasil 21 no Plano Piloto.

Nesta edição do Salão do Estudante 41 instituições, públicas e privadas, estarão presentes no espaço, de Portugal, Irlanda, Estados Unidos e Canadá, para apresentar a estrutura que pode esperar os intercambistas e oferecer formas mais confortáveis de acesso ao ensino. Segundo informações disponibilizadas pela BMI, no local, a pessoa interessada poderá negociar no dia formas de pagamento mais confortáveis às partes, e chegar a um comum acordo. Fatores como nacionalidade e possibilidade de conseguir um emprego no país de interesse afetam positivamente os valores da mensalidade.

Segundo afirma Priscila Gomes, porta-voz do evento e diretora de eventos da empresa, apesar de em muitas ocasiões o intercâmbio ser uma modalidade de estudo onerosa, existem formas de usufruir de ensino internacional sem necessariamente gastar uma fortuna. De acordo com a porta-voz, os principais fatores que podem afetar o custo desse tipo de viagem são o tempo de estudo e o local de destino. “Por exemplo, os cursos de idiomas. É possível se fazer um curso de 4 semanas nos EUA, para aprender inglês, e, a depender do destino, pode ser em conta. Se você for para Nova Iorque, a questão da acomodação e do sustento serão mais caros do que se você for a uma cidade mais no interior dos EUA fazer o mesmo curso de 4 semanas”, afirma.

Apesar disso, no entanto, Priscila admite que caso se almeje uma graduação ou uma pós-graduação, o aporte a ser investido precisa ser maior. “ Para a pós-graduação, que seriam de dois a três anos, e a graduação, que seriam 3 e 4 anos, aí sim, esses cursos requerem mais investimento”, afirma. “Existem cursos para todos os bolsos e para todas as idades também.”

Além de tratativas com as instituições, haverá, também, a preocupação em auxiliar o estudante a se adaptar ao ambiente estrangeiro. Seminários serão ministrados com o fim de explicar diferenças culturais e regionais, além de um auxílio mais a fundo das instituições irlandesas, especificamente, em intermediar o diálogo dos estudantes com empresas locais para lhes arranjar trabalho, e, portanto, renda. “Os representantes estão vindo de lá de fora para conversar com os estudantes brasileiros. E não só os representantes, mas ex-alunos também vão estar participando do evento. Além de seminários que vão acontecer durante o evento, nos quais se pode tirar as dúvidas pessoalmente no dia do evento de 14 às 17 horas”, relata Priscila.

“O grande diferencial de fazer uma graduação ou uma pós-graduação no exterior é que o estudante vai voltar com um currículo completamente diferenciado para o mercado de trabalho, vai ser muito mais destacado. Antigamente o que se via era que era importante ter um domínio de um segundo idioma, um terceiro idioma. Mas hoje em dia o que realmente é um diferencial é uma graduação, uma pós-graduação, principalmente pelo período que se passa lá fora, além do contato com outras culturas, culturas internacionais. Então o estudante vai voltar com um jogo de cintura internacional, com uma experiência internacional muito maior do que se fizesse uma graduação ou uma pós-graduação no Brasil”, afirma, por fim, Priscila.

Para poder entrar e participar do evento é necessário fazer inscrição pelo site do Salão do Estudante. O evento é aberto para todas as idades, mas aqueles menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais.