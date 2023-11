Saiba como fica o controle de tráfego para o show de Paul McCartney

Os agentes de trânsito vão atuar, das 16h de quinta (30) até 1h da madrugada de sexta-feira (1º/12), realizando controle do tráfego de veículos

As ações de fiscalização, sinalização e controle de tráfego em razão do show Paul McCartney – Got Back, que será promovido na noite desta quinta-feira (30), na Arena BRB (Estádio Nacional de Brasília), estão sob a responsabilidade do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), mas não há previsão de interdições de vias.

Os agentes de trânsito vão atuar, das 16h de quinta (30) até 1h da madrugada de sexta-feira (1º/12), realizando controle do tráfego de veículos. O objetivo é garantir o máximo de fluidez nas proximidades do Estádio Nacional e implantar travessias de pedestres na via de contorno da Arena BRB e na via N1, principalmente nos momentos de chegada para o show e de dispersão ao final do evento.

Cerca de 80 agentes de trânsito estarão distribuídos nos cinco Pontos de Controle de Trânsito (PCTrans), que serão montados nas imediações do local do show, e em viaturas (motos, carros e aeronave) realizando o controle do tráfego, o policiamento ostensivo e a fiscalização de irregularidades de trânsito. Haverá também guinchos disponíveis para casos em que seja necessária a remoção de veículos. As ações de fiscalização de trânsito contarão com o apoio da Polícia Militar (PMDF).

O Detran orienta os condutores que observem a sinalização disposta na via, a presença de pedestres e estacionem nos locais apropriados para facilitar a chegada e a dispersão do público com segurança, tendo em vista a expectativa de 65 mil pessoas no show. Não será tolerado estacionamento nos gramados e em locais proibidos pela sinalização.