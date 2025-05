Mandante e assassino de mulher em Taguatinga são condenados pelo júri popular

Iraci Ribeiro Carneiro e Arlan Gleuber Martins Rabelo foram condenados pelo Tribunal do Júri de Taguatinga pelo assassinato de uma mulher, em via pública do Setor G Sul, próximo à rotatória do Sesc, em Taguatinga/DF.

Iraci foi condenada como mandante do crime a 16 anos, sete meses e 15 dias de reclusão. Arlan ficou condenado a 14 anos e três meses de reclusão pela execução do crime, e ainda foi condenado a três meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal praticado contra pessoa que tentou impedir sua fuga. Ambos os réus irão iniciar o cumprimento das penas de reclusão em regime fechado.

Os crimes foram praticados na noite do dia 13 de maio de 2023. Segundo a denúncia, Arlan veio à Brasília com a finalidade de cometer o crime, previamente organizado e planejado pela também ré Iraci. Consta ainda da denúncia que, Iraci contratou o executor, entregou a ele a arma de fogo e pagou para que ele matasse a vítima, com quem teve desentendimento dias antes do assassinato.

Em plenário, o júri popular reconheceu que o fato foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe.

Iraci Ribeiro e Arlan Gleuber responderam ao processo presos e não poderão recorrer da sentença em liberdade.

*Informações do TJDFT