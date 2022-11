Sábado é dia de Feira de Vinil no Conic

Serão 13 expositores com cerca de 25 mil itens à venda; além de muita música, público poderá aproveitar atrações gastronômicas

Eles são grandões, charmosos e cheios de vibrações e segredos sonoros. Carinhosamente conhecidos como “bolachões”, os long plays (discos de longa duração, também chamados de LPs) já foram uma febre no passado e hoje estão nas paradas de sucessos de muitas casas de shows, embalando uma onda de nostalgia. Para entrar nesse clima de saudade retrô, vem aí mais uma edição da Feira do Vinil, que marca presença neste sábado (12), no Conic.

O encontro, que chega a reunir cerca de 500 pessoas, conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (FAC).

“A feira é sempre um sucesso”, avalia o produtor cultural Kaká Guimarães. “É muito legal poder participar. Tocar com vinil é quase que um ritual, bem diferente do que tocar com outros meios não analógicos.”

Há opções para todos os gostos e estilos. Estarão à disposição do público 13 expositores com 15 mil a 25 mil LPs que vão do jazz ao blues, passando por reggae, heavy metal, som eletrônico, clássicos do rock, música brasileira e muitas raridades. Para saciar a sede e a fome de artistas e visitantes, haverá cervejas artesanais e uma feira gastronômica.

Proprietário de uma loja de discos em vinil, o empresário Luís Moreira, conhecido como Luís Fun House, lembra que a feira faz parte da tradição do Conic. “Infelizmente, a pandemia fez com que a gente ficasse mais de dois anos sem ter esse tipo de evento”, lamenta. “E vai rolar sonorização o dia todo, com vinis, pick-ups, equipamentos de sons vintage à venda, fita cassete… O que tem de mídia física, de música, a gente trabalha na feira.”

Serviço

→ Feira de Vinil do Conic – sábado (12), das 10h às 18h, no Conic. Entrada franca.