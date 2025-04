Rotam apreende armas de fogo em Santa Maria e na Cidade Estrutural

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu duas armas de fogo em ações distintas realizadas pela equipe da Rotam entre a tarde de quarta-feira (9) e a madrugada desta quinta-feira (10), nas regiões de Santa Maria e Cidade Estrutural.

Em Santa Maria, um homem de 29 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. A abordagem ocorreu no conjunto C da QR 122, onde os policiais avistaram um veículo Honda Civic que havia sido citado por transeuntes como possível envolvido em um roubo na região. Após a ordem de parada, nada de ilícito foi encontrado com o motorista durante a revista pessoal. No entanto, durante busca no interior do carro, foi localizada uma pistola calibre .380 e 19 munições no console central. O condutor assumiu a posse da arma e foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante.

Horas depois, já na Cidade Estrutural, a mesma equipe realizava patrulhamento na rua SL da Quadra 103, no bairro Santa Luzia, quando suspeitos fugiram ao perceberem a chegada da viatura. Durante a fuga, um dos indivíduos jogou um objeto no chão. Apesar da tentativa de abordagem frustrada, os policiais localizaram, no ponto inicial da fuga, uma espingarda de fabricação caseira, sem munições. A arma foi apreendida e levada para a 8ª Delegacia de Polícia.

As ações integram o reforço no patrulhamento ostensivo nas áreas com maior índice de ocorrências, segundo a PMDF.