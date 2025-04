DF inicia modernização do sistema de atendimento de ocorrência emergenciais

Nesta quarta-feira (9), representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) definiram mudanças importantes na nova versão da Central de Atendimento e Despacho do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp Cad).

O sistema é utilizado nacionalmente pelas forças de segurança pública para o registro e despacho de ocorrências emergenciais. No DF, foi implementado em 2023. O encontro marcou o início da implementação do Sinesp Cad 3.0, que promete transformar a forma como os atendimentos de emergência são realizados no país. A migração para o novo sistema terá início nos próximos dias.

O novo sistema traz avanços significativos em tecnologia, usabilidade e interoperabilidade. Entre as melhorias da nova versão, destacam-se interface mais moderna e intuitiva, integração aprimorada com outros sistemas, recursos de geoprocessamento para análise espacial das ocorrências, compatibilidade com dispositivos móveis por meio do aplicativo Sinesp+ e ferramentas avançadas de análise de dados e geração de relatórios.

Para o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, o trabalho integrado com o MJSP é essencial para “garantirmos a modernização dos sistemas de segurança pública. A evolução do Sinesp Cad representa um passo importante para fortalecer o atendimento emergencial e a integração entre as forças de segurança.”

O secretário executivo de Gestão Integrada da SSP-DF, Bilmar Angelis, destacou o protagonismo do Distrito Federal no uso da tecnologia. “O DF é pioneiro em usar tecnologia para melhorar nossa capacidade de gerenciar o comando e o controle no âmbito da segurança pública. A nova versão do Sinesp Cad será essencial para aprimorar ainda mais a prestação de serviço de emergência das forças de segurança”, disse.

Além dos avanços tecnológicos, o novo sistema trará benefícios operacionais e financeiros e dará mais agilidade, precisão e maior integração entre as diversas unidades da federação, promovendo respostas mais rápidas e eficazes às ocorrências e fortalecendo a segurança pública em todo o território brasileiro.

*Com informações da Agência Brasília