Rolezinho Literário chega ao Eixão do Lazer neste domingo

Em sua terceira edição, projeto leva a literatura a pessoas em situação de vulnerabilidade social

O projeto que incentiva e aproxima a leitura a comunidades em situação de vulnerabilidade social, o Rolezinho Literário, já tem data para a sua terceira edição: este domingo (6), no Eixão do Lazer. A iniciativa é credenciada pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC/DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), e patrocinada pelo Instituto Neoenergia e pela Neoenergia Brasília.

O Rolezinho Literário desembarca no Eixão do Lazer, das 14h30 às 17h30, na altura da 107 Sul, próximo ao Cine Brasília. A expectativa é que pelo menos 200 moradores de ocupações do Plano Piloto, do Parque da Cidade e dos morros do Macaco e do Sabão, em Samambaia, participem do movimento, que inclui o Leia na Rua!, evento coletivo de bibliotecas abertas.

A comunidade que estiver presente poderá participar de diversas atividades literárias, como contação de histórias, encontro com escritores e com um especialista em patrimônio cultural. Para a criançada, o espaço vai dispor de diversas obras literárias que poderão ser lidas no local e levadas para casa, além de oficinas de ilustração e desenho criativo com o grafiteiro Toys.

“A LIC é uma ferramenta de fomento de extrema importância para a cadeia produtiva cultural do DF”, afirma a secretária adjunta da Secec, Patrícia Paraguassu. “Trata-se de um incentivo à cultura que se soma a outros mecanismos de financiamento do segmento do DF, como o Fundo de Apoio à Cultura [FAC] e os termos de fomento”, afirmou.

Por sua vez, o diretor-presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian, reforçou: “Apoiar projetos como o Rolezinho Literário faz parte dos compromissos da empresa com a população do Distrito Federal. Esse é um momento importante para impulsionar nosso apoio às ações que promovem o desenvolvimento sociocultural”.

3ª edição do Rolezinho Literário

→ Data: domingo (6), das 14h30 às 17h30

→ Local: Eixão Sul, na altura da 107 Sul, próximo ao Cine Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília